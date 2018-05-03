Minik Kur’an Kursu öğrencilerine şölen

Düzenlenen programa Vali Yardımcısı Vekili ve Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven, Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, Kur’an kursu öğreticileri, 04-06 yaş grubu öğrenciler ve aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, “İlçemizde 04-06 yaş grubu Kur’an kurslarımızda sınıflarımızın sayısı 29’a ve öğrenci sayısı da 800’e ulaştı. Önümüzdeki sene 10 sınıf daha artırarak 39 sınıfa çıkacak. Bu Kur’an kurslarımızın sayısının artması, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim görmesi sevincimizi artırmaktadır. Sizlerin bizlere emanet ettiği çocuklarınızı en güzel şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu hizmetlerimize katkıda bulunan özellikle bizlere emeklerini esirgemeyen başta İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven’e, Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu’na ve bu yavrularımızın yetişmesinde emek sarfeden hoca hanımlara, çocuklarını bu eğitim yuvalarına gönderen anne-babalara teşekkür ediyorum. ” dedi.

Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Çocukları çok seviyorum. Onların eğitimleri için bütün altyapı çalışmalarını hazırlıyoruz. Şu ana kadar Talas’ımızda sekiz tane cami ve Kur’an kursu açıldı. Sizlerden cami ve Kur’an kurslarına sahip çıkmanızı istiyorum. İnşallah bizler çocuklarımızın mutluluğu için çalışmalar yapıyoruz. Çocuklarımız için Talas’ımızda güzel bir şenlik yapacağız.” dedi.

İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven ise “Bundan üç yıl önce 04-06 yaş grubu Kur’an kurslarına adımımızı attığımız zaman endişelerimiz vardı. Ancak bugün geldiğimiz noktada elhamdülillah Kayseri genelinde 5182 tane 04-06 yaş grubu öğrencimiz var. Bunlardan 800 tanesi Talas’ımızda. Ben özellikle Kur’an kurslarımızın alt yapı hizmetlerini sunma hususunda bizlere vermiş olduğu desteklerden dolayı Talas Belediye Bakanı Sayın Palancıoğlu’na teşekkür ediyorum.

04-06 Yaş grubu Kur’an kurslarımızda görev yapan hoca hanımlar en zor görevlerden birini ifa ediyorlar. Onlara huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ayrıca evlatlarını Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve müftülüğümüze güvenerek Kur’an kurslarımıza gönderen ailelere de teşekkür ediyorum. Bundan daha birkaç yıl öncesine kadar bu ülkede 12-13-14 yaşlarından daha küçük çocukların camiye ve Kur’an kurslarına gitmesi, Kur’an-ı Kerim öğrenmesi ve din eğitimi alması bu ülkede yasaktı. Ancak Allah Teâlâ bizlere böyle güzel bir imkân verdi. 04-06 Yaş grubu çocuklarımızın Kur’an-ı Kerim öğrenmesi ve din eğitimi alması için düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeleri yapan yöneticilerimize teşekkür ediyorum.

Bizler gelecek yıllardaki talepleri karşılamak için şimdiden çalışmalara başladık. Bütün ilkokul, ortaokul, lise çağındaki çocuklarımızı lütfen yaz Kur’an kurslarımıza ve camilerimize gönderin. Dinini, diyanetini ve sahih dini bilgiyi güvenilir insanlardan alsınlar. Bütün okul çağındaki gençlerimizi yaz Kur’an kurslarımıza ve camilerimize bekliyoruz. Bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen başta Talas İlçe Müftüsü Esat Yapıcı olmak üzere bütün personeline teşekkür ediyorum.” dedi.

Minikler, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı içerisinde öğrendikleri hünerlerini sergilediler. Minikler Kur’an-ı Kerim tilaveti, mehter gösterisi, okudukları şiirler, Peygamberimizin hayatından kesitler ile hadis sunusu ve dini bilgiler konusundaki sorulara verdikleri cevaplarla izleyenlere heyecan ve duygu dolu anlar yaşattılar.

Katılımcılar programda bulunmaktan, öğrenci velileri de çocuklarını Kur'an Kursu'na göndermekten duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Program 04-06 yaş grubu çocukların protokole çiçek takdimi ile sona erdi.



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