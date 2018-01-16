Minik öğrencilerden gazetemize ziyaret 

Kreş öğrencileri, öğretmenleri Vildan Demir, Pınar Koç, Zeliha Turgut, Büşra Şahin ve Aysun solsun nezaretinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetemizi ziyaret ederek gazetenin hazırlanma aşamalarını yerinde görme fırsatı buldular.







Sarı, mavi ve kırmızı sınıftan oluşan 23 kişilik öğrenci gurubuna gazetemiz personeli tarafından gazetenin basım aşamasına kadar ki yolculuğu anlatıldı.



















Gazetemizin birimlerini tek tek gezen minik öğrenciler yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alırken, merak ettikleri sorulara da yanıt aradılar.

Haber-Foto: Osman Gazi Gün / Ufuk Çamdal

