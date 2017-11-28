Minik öğrencilerden şehit öğretmene vefa

Kayseri Melikgazi Adnan Menderes İlkokulu öğrencileri, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ı unutmadı. 1-B sınıfında öğrenci ve velilerin katılımı ile hazırlanan 24 Kasım Öğretmenler gününde davetliler duygulu anlar yaşadı.

Programda sınıf öğretmeni Rafet Ural şehit öğretmene ithaf ettiği duygu yüklü şiiri okudu. Öğrenciler de "Necmettin öğretmenim, 24 Kasım Öğretmenler Günü'n kutlu olsun" yazılı mektuplarını şehit öğretmenin resminin üzerine bıraktılar. Necmettin öğretmeni unutmayacaklarını söyleyen öğrenciler ise, onu her zaman anacaklarını belirtti.

Sınıfta velilerin de katıldığı programda veli Zübeyde Soykan “Benim de o yaşlarda yavrum var, televizyonlarda izlediğimde gözyaşlarıma hakim olamadım. Kendi evladımız, öğretmenimiz gibi seviyoruz. Öğretmenimiz sınıfa şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın portresini baş köşeye astı. Her gün gelip sınıfta fotoğrafına bakıp dua ediyoruz” dedi.

Programdan sonra öğretmen Rafet Ural tarafından şehit öğretmen için yazılan şiir ve öğrencilerin yaptığı resimler şehit öğretmenin baba evi olan Gümüşhane’ye postalandı.









İşte o şiir;

ÖĞRETMENİM BEN

Öğretmenim ben… Sınıfta güller açtıran…

Çağ açıp çağ kapatan “Fatihler” yetiştiren…

Solan yüzleri güldüren… Gönülleri coşturan…

Öğretmenim ben… Çorak toprakları sulayan…

Uçsuz bucaksız köyleri dolaşan… Memleketi karış karış gezen…

Genç dimağlara bilgi aşılayan…

Öğretmenim ben… Çocuk sevgisi ile yüreği taşan…

Işıltısı ile sınıfı aydınlatan…

Dertlere derman olan… Minicik yüreklere dokunan…

Öğretmenim ben… Aynı zamanda bir sanatkâr olan…

Elinde kalem nakış nakış işleyen…

Genç nesiller yetiştiren… Cevherleri ortaya çıkaran…

Öğretmenim ben… Gönül erleri yetiştiren…

Sanatçı, fikir adamı ve bilim adamı yetiştiren…

Mükemmeli arayan… Hedefleri ulaşır kılan…

Öğretmenim ben… Umudu cebinde taşıyan…

Yüreği sevgiyle dolan… Kanatsız kuşlar hayal eden…

Sevgisiyle çocukları uçuran…

Öğretmenim ben… Peygamber mesleği olan…

Cahiliye toplumundan, aydın bir sahabe topluluğu oluşturan…

Dünyaya adalet örneği gösteren…

Öğretmenim ben… Toplumun kaderini değiştiren…

Gücü bilgisinde saklı olan…

Bataklıklar içinden “Beyaz Zambaklar Ülkesi” çıkaran…

Öğretmenim ben… Dağ köylerinde al bayrağı dalgalandıran…

Akif’in izinde “Korkma” yacak nesiller yetiştiren…

Bu uğurda yolda olan…

Öğretmenim ben… Yüce Yaradan’ın ilk kelamı “oku” emrinin temaşası olan…

Minik kalpleri “oku” ile tanıştıran…

Oku, okut deyince kâinatı okutan…

Öğretmenim ben… Hayatı anlatan…

Yokluğun içinde var eden… Körelmiş zihinleri yeşerten…

İlahi hikmet ateşini yakan… Bilgi dünyasında keşfe çıkan…

Öğretmenim ben… Nefisleri terbiye eden…

Kalemle yazmayı öğreten… Olgun şahsiyetler var eden…

Zalimin zulmüne dur diyen…

Öğretmenim ben… Şefkat elini uzatan…

Yüzünden tebessümü eksik olmayan…

Hak yolundan ayrılmayan… Doğruluğun peşinden koşan…

Öğretmenim ben… Hepsi birer kahraman olan…

Kalemden başka silahı olmayan…

Uçsuz bir dağ köyünde şehit olan…

Adı Öğretmen Necmettin Yılmaz olan…

Kurum Haberi