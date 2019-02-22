Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Minikler, Barış Manço'yu 20. Vefat Yıl Dönümünde Andı

Kayseri Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri, vefatının 20. yılında 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan Barış Manço'yu andı.

Minikler, Barış Manço'yu 20. Vefat Yıl Dönümünde Andı

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün Devlet Sanatçısı Barış Manço'nun vefatının 20. yıl dönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenlenmesini istemesi sonrasında, Kocasinan ilçesine bağlı Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda anma etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte öğrenciler Barış Manço'nun şarkılarını seslendirerek hep bir ağızdan eşlik etti. Etkinliğin finalinde Zeynep Çıtak isimli öğrenci uzun saçları, bıyığı ve parmaklarına taktığı yüzüklerle Barış Manço taklidi yaptı ve öğrenciler ile velilerden büyük alkış aldı.
 

İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerBarış MançoKayseri Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.