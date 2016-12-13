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Minikler polis amcalarını unutmadı

Şükrü Malaz İlkokulu 2’inci sınıf öğrencileri Reşat Vural Polis Merkezindeki polisleri ziyaret etti.

Minikler polis amcalarını unutmadı
İstanbul Beşiktaş’ta Vodafone Arena’da maç çıkışı meydana gelen hain patlamanın ardından çok sayıda polisin şehit edilmesi üzerine, Şükrü Malaz İlkokulu 2’inci sınıf öğrencileri duyarlılık örneği göstererek, Reşat Vural Polis Merkezinde görev yapan polisleri ziyaret etti. Minik öğrencilere, Okul Müdürü Ali Çakmak, Müdür Yardımcısı Mustafa Sert ile öğretmenlerden Ayhan Balcı ve Kadir Palut eşlik etti.
Büyüyünce kendilerinin de polis olacağını söyleyen minikler, “Polis amcaları çok seviyoruz, çünkü onlar bizleri ve ülkemizi kötü insanlardan korumak için çalışıyor. Biz de büyüyünce polis olacağız.” dedi.
İHA
 
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