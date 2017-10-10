Mobil oyun müptelası anneler

18-35 yaş arası genç annelerde bu oran yüzde 80'e kadar çıkıyor. Anneler arasında en popüler oyunlar; bilgi oyunları, puzzle'lar ve strateji oyunları. Oyun oynarken annelerin en çok tercih ettiği teknolojik cihaz ise yüzde 96'lık oranla akıllı telefonlar.

Mobil oyunlar deyince ilk olarak gençler ve çocuklar akla geliyor. Hatta çoğu zaman annelerin telefonları çocuklara verdikleri ve onların oyun oynadıkları söylense de AdColony'nin Nielsen partnerliğinde gerçekleştirdiği "Türkiye'de Annelerin Mobil Oyunlarla İlişkisi" araştırması anneler hakkında bilmediğimiz yepyeni bilgiler ortaya koydu. Araştırma sonucuna göre anneler de en az çocuklar kadar oyunlara meraklı ve fırsat buldukça aktif olarak mobil oyun oynuyorlar.

Türkiye'de Mobil Oyunlar araştırmasının ikinci ayağı olan "Türkiye'de Annelerin Mobil Oyunlarla İlişkisi" araştırması ile "Anneler" özelinde daha önce eşi görülmemiş datalar elde edildi. Araştırma, 3 büyük ilde temsiliyeti yüksek bir örneklem grubuyla gerçekleştirildi.



En az tanıdığımız mobil oyuncular: "Anneler"

AdColony Türkiye olarak geçtiğimiz aylarda Nielsen partnerliğinde Türkiye'de eşine rastlanmamış bir "mobil oyun araştırması" hayata geçirerek eşsiz datalar elde ettiklerini belirten AdColony CEO'su Volkan Biçer "Genel çerçeveyi görebildikten sonra mobil oyunlara dair aklımızı kurcalayan diğer sorulara da yavaş yavaş cevaplar bulabilmek adına daha spesifik gruplar özelinde çalışmalarımıza Nielsen'le birlikte devam ettik" dedi.

"Türkiye'de Mobil Oyun ve Oyuncular" araştırmasının ikinci aşamasında annelere odaklandıklarına dikkat çeken Biçer, şöyle devam etti:

"Annelerin akıllı cihazlarında oyun oynayanların sadece çocuklar olmadığını, annelerin nasıl oyunlar sevdiğini, ne zamanlarda oyun oynamayı tercih ettiğini ve daha bir çok datayı bize sunan bu araştırma ile mobil oyuncular arasında belki de en az tanıdıklarımızdan biri olan anneleri daha iyi anlayabilme imkanı yakalamış olduk."







Her gün mobil oyun oynayan anneler çoğunlukta

Annelerin mobil oyunlarla ilişkisinin incelendiği araştırmaya katılan annelerin yüzde 70'inden daha fazlası her gün mobil oyunlar oynadıklarını dile getirdi. Özellikle 18-35 yaş arası genç anneler grubunda bu oran yüzde 80'e yaklaştı. Araştırmada haftada bir gün oyun oynadığını söyleyen annelerin oranı ise yüzde 17,5 oldu.



Annelerin favorisi bilgi oyunları

Mobil oyun oynama konusunda annelerin büyük çoğunluğunun oldukça aktif olduğunun ortaya çıktığı araştırmada annelerin neler oynadığına bakıldığında ise; yüzde 52,5 oranla bilgi oyunları ilk sırada, yüzde 33,8'le puzzle'lar 2. sırada ve yüzde 33 oranla strateji oyunları 3. sırada yer aldı. Araştırma sonuçlarına göre; ilk 3 kategoriyi sırasıyla okey, tavla gibi masa oyunları ve macera aksiyon oyunları takip etti.



Akıllı telefonlar açık ara önde

Mobil oyunlara oldukça ilgi duyan annelerin en çok tercih ettiği teknolojik cihazlarda sahiplik durumuna bakıldığında yüzde 99,8'lik oranla akıllı telefonlar açık ara birinci oldu. Anneler arasında en popüler teknolojik cihazın akıllı telefonlar olduğunun belirlendiği araştırmada tercih edilen diğer teknolojik cihazların ise yüzde 57,8 oranla masaüstü/dizüstü bilgisayarlar, yüzde 31 kullanım oranı ile tablet cihazlar olduğu ortaya konuldu.

Akıllı telefona sahip olma oranının neredeyse yüzde 100 yaklaştığı araştırmada anneleremobil oyunları oynadıkları cihazlar sorulduğunda ilk sırada yine akıllı telefonlar yer aldı. Annelerin yüzde 96'sı akıllı telefonlarından aktif olarak oyun oynadıklarını dile getirirken, tablet cihazlarından mobil oyun oynadıklarını söyleyene annelerin oranı yüzde 24 oldu.

Araştırmada annelere mobil oyun oynarken aynı zamanda neler yaptıkları, hangi zamanlarda oyun oynamayı tercih ettikleri de soruldu. Araştırmaya katılan anneler, mobil oyunları en yüksek oranla evde dinlenirken, rahat oldukları zamanlarda oynamayı tercih ettiğini ifade etti. Araştırma sonuçlarına göre; anneler en çok evde dinlenirken, müzik dinlerken, televizyon izlerken ve yemek yaparken mobil oyun oynamayı tercih ediyor.

Kurum Haberi