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Motosiklet kazasında ölen genç defnedildi 

Develi’de motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç toprağa verildi. 

Motosiklet kazasında ölen genç defnedildi 

Soysallı istikametinden Sindelhöyük istikametine doğru seyreden ve B.F.’nin kullandığı motosiklet, güzergahta bir aydınlatma direğine çarptı. B.F.’nin arkasındaki S.K. (16), kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. B.F. ise ağır yaralanarak yoğun bakıma alındı. Kazada hayatını kaybeden S.K.Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, MHP Develi İlçe Başkanı Ali Kabak, ailesi ve dostlarının katıldığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. 
İHA

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DeveliKazaMOTOSİKLET
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