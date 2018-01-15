Müftü Güven: Zulüm yapan kardeşiniz de olsa engel olun

MAZLUMDER Kayseri Şubesi’nin düzenlediği toplantıda konuşan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin “Hangi makam ve mevkide olursa olsun, kardeşimiz de olsa zulmüne engel olmamak ona yardımcı olmaktır” dedi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:55