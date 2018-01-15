Müftü Güven: Zulüm yapan kardeşiniz de olsa engel olun  

MAZLUMDER Kayseri Şubesi’nin kültürel faaliyetleri sürüyor. Dernek tarafından bu çerçevede Mimarsinan Kafe’de düzenlenen programa İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Melikgazi Belediye Başkan Yardımcısı, Serdar Öztürk, Bünyan Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, gönüllü kuruluşların temsilcileri, MAZLUMDER üye ve gönüllüleri katıldı.
MAZLUMDER Şube Başkanı Mehmet Yakut’un açış konuşmasının ardından Gönüllü Kuruluşlar Platformu Başkanı Ahmet Taş, MAZLUMDER’in kuruluşundan bugüne yaptığı faaliyetler ve toplumdaki konumu konusunda bilgiler verdi.
Programa katılan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, MAZLUMDER’in kuruluşunda esin kaynağı olan İslam öncesi Mekke toplumunda hayat bulan Hılful Fudul (Erdemliler ittifakı) hakkında bir konuşma yaptı.
Üyelerinin ölümü ile varlığı sona eren Hılful Fudul anlayışının dünyada insan hayatı var oldukça devam edeceğini belirten Müftü Güven, mazluma kim olduğuna bakmadan yardımcı olmak, zalime yakınımız da olsa zulmüne karşı çıkarak engel olmanın insanlık için onurlu bir davranış olduğunu söyledi.
MAZLUMDER’in kuruluşunda Hılful Fudul anlayışını kendine şiar edinmesinin önemli bir yaklaşım olduğunu bildiren Müftü Güven, öğrencilik yıllarında Ankara’da tanıştığı o zamanki MAZLUMDER Genel Başkanı Yılmaz Ensaroğlu’nun Kayseri şubesini kurma çalışmalarına kendisinin de katıldığını söyledi. MAZLUMDER’in hiçbir ideolojiye alet olmadan hukuk içinde kalıp toplumun değer yargılarına ve vicdanına ters düşmeden, hiçbir ayrım yapmadan zulümlere engel olma ve mazlumlara destek olmak yolunda çalışmaya devam etmesinden, kuruluş yıllarındaki temel ilkeleri doğrultusunda hizmet vermesinden toplumun memnun kaldığını bildiren Şahin Güven, bu ilkeli duruşun uzun vadede toplumun takdirini kazandığını bildirdi.
Dinimizin emrinin de zulme razı olmamak, mazlumun yardımına koşmak olduğunu söyleyen Müftü Güven, hangi makam ve mevkide olursa olsun kardeşimiz de olsa zulmüne engel olmamanın ona yardımcı olmak olduğunu söyledi.
MAZLUMDER’in erdemlilik mücadelesinde bıkmadan, yılmadan yoluna devam etmesini dilediğini bildiren Müftü Güven, sonuç alıcı, sistemli çalışmaların önemli olduğunu bildirerek davet ve program için MAZLUMDER yöneticilerine teşekkür etti.
Kurum Haberi