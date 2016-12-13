Muhteşem İşbirliği

İnsan onuru ve saygınlığı için çalışan, toplum faydası için hizmet üreten iki güzide kuruluş Yeşilay ve Kızılay “Dünyamız İnsan” temasıyla işbirliği protokolü imzaladı. Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından imzalanan işbirliği protokolü ile çocuk ve gençlerin daha sağlıklı ve bilinçli birer birey olması için ortak projeler üretilmesi hedefleniyor.

Protokol kapsamında bağımlılıklarla mücadelede birlikte hareket edilerek ortak çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Bu kapsamda protokolde, her iki kurumun faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç duyulan imkân ve kaynakların paylaşımı konusunda işbirliği içinde olması ve “Dünyamız İnsan” ana temasıyla birçok etkinlik ve projenin hayata geçirilmesi maddeleri yer alıyor.

“Yeşilay ve Kızılay iki kardeş kuruluş”

İmzalanan protokolle kamu yararına çalışan iki kuruluşun güçlerini daha sağlıklı bir toplum için birleştirdiğini söyleyen Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk; Yeşilay ve Kızılay ülkemizin en eski iki sivil toplum örgütüdür. Bizler bu protokolle sağlıklı bir toplum için beraber hareket etme kararı aldık ve bu amaçla Kızılay ve Yeşilay gönüllülerine yönelik çalışmalar yapacağız, çalıştığımız alanlar konusunda birbirimizin destekçisi olacağız. “Ay”ların kardeşliğine, iki kardeş kuruluşun işbirliğine ve böylesi tarihi bir ana şahit ve vesile olduğumuz için mutluyuz, işbirliğimiz hayırlı olsun” dedi.

“Hedefimiz insan”

Protokolde konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık iki kuruluşun hedefinin insan ve insana yardım olduğunu belirterek konuşmasına şöyle devam etti: “Farklı yollardan aynı hedefe gidiyoruz. Protokolümüz ile de el eleyiz, yan yanayız, güçlerimizi birleştiriyoruz. Birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyoruz, protokolümüz hayırlı olsun.”

Kızılay İYİ’ye dahil oluyor

İmzalanan protokol, yeni projelerin oluşturulup uygulanmasında da önemli rol oynayacak. Yeşilay ve Kızılay ortaklaşa “Dünyamız İnsan” sloganı ile bir proje gerçekleştirerek proje kapsamında gençlik kampları, konser ve gençlik festivali planlayacak. Yine aynı proje kapsamında Yeşilay ve Kızılay gönüllülerine yönelik iletişim çalışmaları ve etkinlikler düzenlenecek. Yeşilay’ın iş yaşamında sağlıklı çalışma ortamını oluşturmak, çalışanların motive olmalarına katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği, sağlıklı ve mutlu işyerleri oluşturma projesi olan İş Yaşamını İyileştirme (İYİ) programına Kızılay da dahil olacak, Kızılay’ın Genel Merkezinde İYİ uygulanacak. Yanı sıra Yeşilay ve Kızılay birlikteliğinde göçmenlere yönelik sağlıklı yaşam uygulamaları geliştirilerek hayata geçirilecek.

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