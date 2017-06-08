MÜMİN SARIKAYA’DAN MUHTEŞEM KONSER

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinliklerine Ramazan Sokağı’nda devam ediyor. Ramazan Sokağı’nın konukları arasında Mümin Sarıkaya da katıldı. “Ben Yoruldum hayat” adlı dillerden düşmeyen türküsüyle sevilen Mümin Sarıkaya, Mimarsinan Parkı’ndaki gösteri alanında muhteşem bir konser verdi.













Konseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve eşi İkbal Çelik’in yanı sıra Vali Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke’nin eşi Sevil Teke, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular’ın eşi İnci Kulular da izledi.

Büyük ilgi gören konserde konser alanı tamamen doldu. Sanatçı Mümin Sarıkaya Alay Marşı’nı söylerken pek çok izleyici gözyaşı döktü. Sanatçının söylediği türkülere zaman zaman Başkan Mustafa Çelik başta olmak üzere izleyiciler de eşlik etti.

Konser sonrası Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, genç sanatçıyı konserinden dolayı tebrik etti. Vali Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe Kamçı da Mümin Sarıkaya’ya çiçek verdi.

(Kurum haberi)