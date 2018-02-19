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MÜSİAD Kayseri’den  “Zimem defteri” uygulamasına destek

Kilis MÜSİAD Şubesi, Osmanlı döneminde uygulanan 'Maddi durumu iyi olmayanların esnafa borcunu ödeme' geleneğiyle kentteki esnafa yönelik 'Borç defteri silme kampanyası' başlattı. Kampanyaya Nedim Olgunharputlu başkanlığındaki Kayseri Şubesi de destek verdi.

MÜSİAD Kayseri’den  “Zimem defteri” uygulamasına destek
MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu ve yönetim kurulu üyesi Birol Düşüktaş, geçtiğimiz hafta sonu MÜSİAD Başkanlar Kurulu toplantısına katılmak üzere Kilis’e gitti. İkili, Kilis şubesi tarafından Osmanlı döneminde uygulanan "maddi durumu iyi olmayanların esnafa borcunu ödeme" geleneği esas alınarak, kentte başlatılan "zimem defteri" kampanyasına destek oldular.

MÜSİAD Kilis Şube Başkanı Harun Reşit Badem, amaçlarının Osmanlı geleneği olan 'Zimem' kültürünü yaşatmak olduğunu söyledi.

Badem, "İnşallah en uzak yerlere kadar elimizden geldiği kadar ulaşmak istiyoruz. Rabbim bunun devamını getirmeyi bizlere nasip etsin. Suiistimale uğramaması için bir ekip oluşturup altyapısını hazırladık. Şimdilik 3 gün içinde 15 esnafımıza ulaştık. Ekip olarak kısa zamanda çok kişiye ulaşmak istiyoruz." dedi.
Kayseri Gündem
 
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Müsiad KayseriOLGUNHARPUTLU
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