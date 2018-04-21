Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mustafa Yalçın'ın kızı nişanlandı

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’ın kızı Seda ile ve işadamı Osman Demir’in oğlu Murat’ın nişan töreni gerçekleştirildi. 

Mustafa Yalçın'ın kızı nişanlandı

Mahall Balo ve Kongre Merkezinde yapılan nişan törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de katıldı. Bakan Özhaseki’nin nişan yüzüklerini taktığı nişan merasimine, ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da iştirak etti. 

Evlilikle ilgili olarak, genç çifte nasihatte bulunmayı ihmal etmeyen Bakan Özhaseki, ayrıca düğün merasimine katılma sözü de verdi. 

İHA
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.