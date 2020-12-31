Mutlaka Tatmanız Gereken Kayseri’nin Yöresel Lezzetleri Kayseri, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve yöresel mutfağı oldukça geniş olan güzide bir ildir. Öyle ki yöresel lezzetleri ülke çapında ün salmış durumdadır. 5 bin yıllık bir coğrafyada bulunan bu il, doğal olarak pek çok kültürle iletişime geçmiş ve mutfağını da bu kültürlerle harmanlamıştır.

31 Aralık 2020 Perşembe 11:01