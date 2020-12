Mutlaka Tatmanız Gereken Kayseri’nin Yöresel Lezzetleri

Kayseri, Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer alan ve yöresel mutfağı oldukça geniş olan güzide bir ildir. Öyle ki yöresel lezzetleri ülke çapında ün salmış durumdadır. 5 bin yıllık bir coğrafyada bulunan bu il, doğal olarak pek çok kültürle iletişime geçmiş ve mutfağını da bu kültürlerle harmanlamıştır. Şehir, Kayseri mantısından pastırmasına, yağlamasından kurşun aşına kadar geniş bir mutfak skalasına sahiptir.Peki, bir gün kendinizi Kayseri’nin sokaklarında bulursanız hangi tatları denemelisiniz? Kayseri’nin meşhur yemeği ya da yemekleri nelerdir? İlk düşündüğünüzde aklınıza pek de fazla bir seçenek gelmiyorsa aşağıdaki yazımızı okumanızı öneririz. Sizin için araştırdık: İşte Kayseri’nin dillere destan yöresel yemekleri!Kayseri’nin en meşhur lezzetlerinden biri olan Kayseri mantısı, sadece yöre halkı tarafından değil, ülke genelinde sevilen ve sıkça tüketilen bir yemektir. Genelde ana öğün olarak öğle yemeğinde tüketilen bu yöresel lezzet, ağır olmasına rağmen akşam yemeklerinde bile tercih edilebilir. Diğer mantılara kıyasla boyutunun farklılığıyla öne çıkan bu yöresel lezzetin tadı da bambaşkadır. Kayseri’nin hemen hemen her lokantasında bulabileceğiniz bu enfes yemeği mutlaka yerinde denemenizi öneririz.Yine bir hamur işiyle öne çıkan Kayseri’nin en ünlü lezzetlerinden biri de tahinli katmerdir. Açılan hamurun üstüne yağ ve tahin karışımı dökülerek sarılmasıyla yapılan bu lezzet, yöre halkının bağımlısı olduğu bir hamur işidir. İsteğe göre tahin karışımına toz şeker de eklenir. Bu yöresel hamur işi, genelde özel günlerde, dini bayramlarda tercih edilir. Bu yöresel hamur işinin fiyatı uygundur ve Kayseri’nin hemen hemen her börekçisinde de bulunur.Akşam yemeklerinin vazgeçilmez tadı olan kurşun aşı, Kayseri’nin en meşhur yöresel yemeklerinden biridir. Zaman zaman isminin garipsendiği bu lezzet, yöre halkı tarafından severek tüketilir. Dana eti ve nohut ile yapılan kurşun aşı, yanında yoğurt ya da ayranla tercih edilebilir. Fiyatı makuldür. Kayseri’nin her lokantasında bulunan bu lezzeti siz de muhakkak deneyin.Kayseri’nin en ünlü hamur işlerinden bir başkası yağlama, listemizin dördüncü sırasında yerini alıyor. Yağlama, açılan hamurun arasına kat kat serpilen kıyma, salça ve soğandan oluşan bir hamur işi olmakla birlikte, enfes tadıyla dikkatleri üzerine çekmeyi her zaman başarıyor. Sadece Kayseri’nin değil, Sivas, Ankara, Mersin, Rize gibi farklı farklı illerde de tüketilen bu lezzeti denemenin en doğru adresi elbette Kayseri’dir. Fiyatı makuldür, genellikle çayla birlikte tüketilir. Yağlama, Kayseri’nin merkez lokantalarında veya börekçilerinde muhakkak bulunur. Eğer bir gün yolunuz Kayseri sokaklarına düşerse bu enfes hamur işini denemeden dönmemenizi şiddetle tavsiye ediyoruz.Bu aralar Kayseri’ye gidecek fırsatınız yoksa ama bu hamur işini de muhakkak tatmak istiyorsanız, bu lezzetlerin tariflerini mutlaka tarifdefteri sayfalarınıza aktarın.