Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mutlu Çarşamba gülümsetmeye devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü himayesinde yürütülen "Mutlu Çarşamba Projesi" yüzleri gülümsetmeye devam ediyor.

Mutlu Çarşamba gülümsetmeye devam ediyor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen bu haftaki sportif etkinliklere Demir Karamancı Orta Okulu ve Mustafa Kemal Orta Okulu öğrencileri katıldılar.
Etkinlikte engelli gençler, Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan yüzme eğitimine ardından da Ferdi Sporlar Merkezi Okçuluk Salonunda yapılan Okçuluk eğitimine katıldılar.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, 81 ilde uygulanan proje ile engelli gençlerin yüzünü güldürmeye devam ettiklerini belirterek, Türkiye genelinde yapılan eğitimlerde Kayseri’nin bugüne kadar yapılan eğitimlerde 350 engelli gencimize eğitim vererek üçüncü sırada olduklarını, daha fazla engelli kardeşimize ulaşarak 'sporda engel tanımıyoruz' sloganını birlikte söylemek istediğini belirtti.


İHA

İlgili Galeriler
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerGençlik Ve Spor İl MüdürlüğüMutlu Çarşamba Projesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.