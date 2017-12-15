NASRULLAH ÇAY EVİ

İncesu’nun Hamurcu köyünden olan Halil Hamurcu, 20 yıldır çaycılık yaparak geçimini sağlamaya çalışıyor. Memuriyette emekliliğini doldurduktan sonra boş durmak istemeyen Halil Hamurcu, 1997 yılında açtığı çaycı dükkanını hala aynı şevkle işletiyor. Sabahın erken saatlerinde iş yerinin yolunu tutan 71 yaşındaki Halil amca, müşterilerine en kaliteli çayı sunmak için işini titizlikle sürdürüyor.

Düvenönü Gevher Nesibe Mahallesi Anıt Caddesi üzerindeki ‘Nasrullah Çay Evi’ ismini verdiği iş yerinde vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için uğraşan Halil Hamurcu mekanın adını bir süre görev yaptığı Kastamonu’daki Nasrullah Camii’nden ilham alarak koyduğunu belirtiyor. Bu cami, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un da vaaz verdiği cami olarak tanınıyor.

Halil Hamurcu, bölgenin en güzel ve doyumsuz çayını yapmak için 17 km uzaklıktaki Akin mahallesinden özel su getirtiyor.









Organik çay tavsiyesi

Hikayesini kendisinden dinlediğimiz Halil Hamurcu; emekli olduktan sonra 1997 yılının temmuz ayından itibaren aynı yerde çaycılık yapmaya başladığını belirterek; “Dükkan sahipleri değişti, kiracı olarak ben değişmedim. 20 yıl içerisinde insanlara en iyi şekilde nasıl hizmet edilebilir, bunun için uğraş verdim. Herkesin önerisini dinledim. 1997 yılında bu işe başladığımda çay demleme suyunu, klorsuz olması için köylerden getirttim. Köy arabaları merkezden çekildikten sonra ise kendi imkanlarımla 17 km uzaklıktaki Kocasinan Akin Mahallesi yakınında bulunan Gökdere’den getirtmeye başladım. İnsan sağlığına daha iyi geldiğine inandığım için de 2011 yılında organik çay kullanmaya başladım. Diğer çaylara göre daha tasarruflu. Fiyat farkı neredeyse yok.

İşler kış mevsimi olduğu için bugünlerde biraz durgun. Sabırlı olmak lazım. Çünkü kanaat etmeyen kişinin karnı doymaz. Allah’ın rızasını kazanmak için dürüstlük, temizlik, helal kazanç gayemiz olmalıdır. Yaz döneminde sabah 06.30’dan, kış döneminde ise 08.00’den itibaren çayımız hazır olur. “ dedi.







Esnafa çay vermiyorum

“Esnaflara değil, vatandaşlara hizmet veriyorum“ diyen Hamurcu; “Esnafın en hakir gördüğü kişiler çaycılardır. Esnaf, ‘Biz aboneyiz, bize ucuz ver’ diyorlar. Hafta sonları ücret almak için gittiğimde ise ‘bu hafta yok’ diyorlar. Ben de ’Sizin ayağınıza kadar çay getiriyorum, bir de boşu almak için geliyorum. Dolayısıyla 2 defa ayağınıza gelmiş oluyorum.’ diyorum. Dolayısıyla esnaf ile anlaşamadık.” diye konuştu.







Demlik seçimine dikkat!

İyi bir çay demlemenin yolunun klorsuz su kullanımından geçtiğini aktaran Halil Hamurcu şunları söyledi:

“Kaynak suyu ile çayı demlemek için önce demlikte suyu kaynatıp üzerine çayı koyacaksınız. Daha sonra en az 20 dakika dinlendirilecek. Ondan sonra servis yapılacak. Çay attıktan sonra kaynatılmamalı. Çünkü acır. Çayı yıkamak da her hangi bir tat katmaz. Demlik seçimi de önemli. En iyi çay porselen demlikte olur. Ondan sonra çinko, bakır, alüminyum; en sona da çelik gelir. Çeliği kimseye tavsiye etmiyorum. Çayı siyahlaştırır, bunun yanında çabuk acıtır.”

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ





