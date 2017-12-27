NHP İlaç'ta ilk hedef 15 şehir

Türkiye’de hızla gelişen destekleyici tıp uygulamaları sektörüne ‘Gilaburine’ isimli ürünle giren ve böbrek taşı rahatsızlığı çeken hastalara şifa olmayı hedefleyen NHP İlaç, Türkiye yapılanmasını da aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren ve belirlediği 15 kentte yapılanma için kolları sıvayan NHP İlaç, Tıbbi Tanıtım Sorumlusu istihdam ederek yeni yılın ilk aylarını dolu dolu geçirmeyi amaçlıyor. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de olduğu kentlerden ürünle ilgili talepleri hızlı şekilde değerlendirdiklerini belirten NHP İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Bayram Gökyer, “Şirket olarak öncelikle gelen talepleri dikkate aldık. Daha sonra pazar araştırmasını gerçekleştirdik. Sonuç olarak 2018’in ilk yarısında İstanbul (Avrupa), İstanbul (Anadolu), Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Malatya, Manisa, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon illerinde görevlendirilmek üzere ‘Tıbbi Tanıtım Sorumlusu’ istihdam etmeye karar verdik. Şu anda bu kadroları hızla tamamlamayı hedefliyoruz. Yeni yılı dolu bir şekilde geçireceğiz” diye konuştu.

İşe alım sürecini dikkatli şekilde sürdürdüklerini kaydeden Gökyer, “Doğru kişileri istihdam etmek, bizim temel politikalarımızdan birisi. Sonuçta Gilaburine, insanlara şifa olması için üretiliyor. Dolayısıyla bunun en doğru şekilde anlatılması büyük önem taşıyor. Bu yüzden de arayışımızı hızlı ama titiz şekilde sürdürüyoruz” diye konuştu. Yeni yılın ilk yarısında başta İngiltere olmak üzere; Suudi Arabistan, Yemen ve Almanya’da da Gilaburine ürünlerini hastalara ulaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Gökyer, “Hastalar, ürünümüzle ilgili olumlu sonuçlar aldıkları için Gilaburine’yi yakınlarına ve tanıdıkları insanlara tavsiye ediyorlar. Bir bakıyorsunuz, satışınızın olmadığı bir bölgenin eczacısı sizi arayarak ürünü sipariş ediyor. Kaynağını araştırdığınızda bir başka hastanın Gilaburine’yi tavsiye ettiğini öğreniyorsunuz. Son dönemde yurtdışından da benzer dönüşler aldığımız için 2018’de bu dört ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz” ifadesinde bulundu.



Yüzde yüz doğal

Gilaburine’nin böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olduğunu ve böbrek taşının vücuttan idrar yoluyla atılmasında büyük kolaylık sağladığını aktaran Gökyer, “Gilaburine, aynı zamanda taşın düşme esnasında sebep olduğu ağrı ve inflamasyonu gideriyor. Antimikrobiyal özelliğiyle de ürün, böbrek taşı stazına bağlı olarak gelişebilen idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisine de yardımcı oluyor. Ayrıca ürünün yüzde 100 doğal olması da vücudun sağlıklı kalması için büyük önem taşıyor. Bu da klinik araştırmacılar için Gilaburine’yi gözde bir ürün haline getiriyor” dedi.

İHA