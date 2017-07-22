Niğde'de ilk kez kemik düzeltme ameliyatı yapıldı

Ameliyatın Niğde'de ilk defa gerçekleştirildiğini dile getiren Sevgili, şunları kaydetti:

"50-60 yaş arasında diz kireçlenmesi veya dizin iç kısmında kıkırdakta kaybı olan hastalarda, diz protezi öncesi hastaya 5-10 yıl zaman kazandırmak ve konforlu diz hareketleri sağlamak için ameliyat yapılıyor. Bu ameliyatta amaç kemik osteotomisi yaparak hastanın kemik açısını değiştirmek, dizin iç taraftaki aşınmış kıkırdak bölgesinden vücut yükünü alarak çok daha az aşınmış dış kıkırdak bölgeye aktarmaktır. Hastanemizde ilk olarak yaptığımız bu ameliyatta hasta 1 gün sonra taburcu ediliyor. Platin koymadan yapılan bu işlemle hasta daha çabuk ayağa kalkmakta ve ağrısız rahat bir dize kavuşmaktadır."

AA

