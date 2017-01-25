Nöroterapi ile dikkat eksikliğinden kurtulun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdülaziz Gültürk, dikkat eksikliği yaşayan çocuklara hem evde hem okulda ilgiyle yaklaşılması gerektiğini belirterek; çocuklarda daha sık görülen bu sıkıntıdan bazı seanslar sonunda kurtulabilmenin mümkün olduğunu söyledi.

Özellikle ilkokul çağındaki çocuklarda görülen “Dikkat eksikliği” sorunundan kurtulmak Nöroterapi (beyin dalgaları ölçülerek insanların kendi streslerini kontrol etme yöntemi) yöntemi sayesinde mümkün. Neuroline Dikkat Geliştirme ve Danışmanlık Merkezi, bu yöntemle çocuklarınızı 40-70 seans sonunda bambaşka bir kişiliğe kavuşturuyor.

1 buçuk yıldır hizmet veriyorlar

Merkezi Sivas’ta bulunan Neuroline Dikkat Geliştirme ve Danışmanlık Merkezi Ankara, Çorum, Tokat ve Kayseri’de hizmet veriyor. Yaklaşık 1 buçuk yıldır kentimizde bulunan merkez, yüzlerce ailenin umudu oldu.

İlkokul döneminde başlıyor

Neuroline Dikkat Geliştirme ve Danışmanlık Merkezi Kurucusu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdülaziz Gültürk, dikkat eksikliği veya dağınıklığının okul hayatının başlamasıyla belirginleştiğini belirterek; “Özellikle ilkokul 1. - 4. sınıf dönemlerinde velilerce veya sınıf öğretmenleri tarafından fark ediliyor. 1.-2. sınıfta meydana gelen bu olumsuz etken sayesinde eğitimin temeli zayıf atılmış oluyor. Okul öncesi dönemde de çocuğunuzun mizacına uygun oyun ve oyuncaklar, aktiviteler, aile içi iletişim tesis edilmezse dikkat eksikliğinin etkisi daha fazla görülmeye başlıyor” dedi.

İlaçsız yöntem uygulanıyor

Dr. Abdülaziz Gültürk, merkezlerinde hastalara Nöroterapi denenbu ilaçsız yöntemi uyguladıklarını belirterek şunları anlattı:

“Bu yöntem beyin işleyiş kapasitesini artırmaya yönelik bir yöntem. Yani insanların, kişilerin, çocukların beyin işleyiş kapasitesini daha verimli kullanmalarını sağlayan bilgisayar destekli bir program aslında. Özellikle kullanıldığı alan, çocuklarda dikkat dağınıklığı. Odaklanamayan çocuklar, öğrenme güçlüğü yaşayan, çabuk dikkati dağılan, unutkanlık sorunu yaşayan kişilere uygulanıyor. Hiçbir yan etkisi olmayan ilaçsız bir yöntem. Bu aslında tüm dünyada uygulanan bilimsel bir yöntem. Bizde Kayseri’deki merkezimizde bu Nöroterapi yöntemini kullanabiliyoruz. Danışanlarımız gelenlerimiz özellikle bu dikkat dağınıklığı sorunu yüzünde geliyorlar. Daha çok ilaç kullanmak istemeyen kişiler geliyor. Seanslarımızı özelikle ekran karşısında çocuğun beynine taktığımız küçük elektrotlar aracılığıyla beyin yapısını karşıdaki monitöre yansıtıyoruz. Çocuk bu monitörde gördüğü oyunu oynarken aslında dikkat dağınıklığı ile ilgili yada yaşadığı sorunla ilgili kısmı düzeltmeye başlıyor. Bilgisayar destekli bir program. Bu uygulama esnasında her hangi bir kimyasal, yada ilaç verilmiyor. Dikkat atölyemiz mevcut. Özellikle çocukların eksik olduğu alanlarla ilgili çocuk gelişim uzmanı arkadaşlarımızla birlikte değişik bazı uygulamalar yapıyoruz. Yöntemin en öneli tarafı, belirttiğimiz gibi ilaçsız olması. Bir diğer önemli özelliği ise kalıcı etkiler bırakıyor olması. Bu anlamda hizmet veriyoruz. Gelenler ciddi anlamda fayda görüyorlar. Olumlu dönüşler oluyor.

Bu yöntem 3 yaş üzerindekilere uygulanabiliyor. İlaç kullanabilecek durumdakileri psikiyatristlere yönlendiriyoruz. Bizim amacımız ilaçsız bir şekilde çocuklarımızın dikkat eksikliğini gidermek.”

Tedavinin çocuğun rahatsızlığına göre değişebileceğini dile getiren Gültürk, “Her hangi bir standardı yok. Duruma göre bazen 40, bazen 50, hata 70 seansa kadar çıktığımız oluyor. Haftada 3-4 kez yapılan bir yöntem. Seans sayısı çocuğun sorununa göre değişiyor. En fazla ilkokul çağındaki çocuklarımız geliyor. “ şeklinde konuştu.

Nöroterapi beyin eğitimi sistemi ile;

Dikkati ve konsantrasyonu artırmak, motivasyonu artırmak, ödev yapma becerilerini artırmak, özgüveni artırmak, sınav kaygısını azaltmak, ders notlarını artırmak, diğer insanlara karşı toleransı artırmak, sınıf içerisindeki duygusal tepkiselliği azaltmak, sınıf içeresinde arkadaşlarına karşı şiddeti azaltmak yada ortadan kaldırmak, yaşam kalitesini artırmak mümkün.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ













