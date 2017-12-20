Nostaljik çaycı!

Yeşilçam yıldızlarına hayranlığı ve benzetildiği Erol Taş sevgisi nedeniyle Türk sinemasında iz bırakmış ünlülerin fotoğraflarını uzun yıllardır biriktiren Yıldız, bunları 8 ay önce açtığı çay ocağında sergilemeye başladı.

Aynı zamanda nostaljik eşyalara da meraklı Yıldız, 20 yıldır bit pazarı, antikacı ve eş-dosttan alıp evinde biriktirdiği eski ev gereçleri, tarım aletleri, televizyon, radyo, kamera, plak, film kaseti gibi birçok eşyayı, 20 metrekarelik çay ocağında müşterilerinin beğenisine sunuyor.







Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın sesinin eksik olmadığı iş yerinin sahibi Yıldız, yaklaşık 20 yıl önce eski eşyaları hobi olarak toplamaya başladığını söyledi.

Daha sonra bu merakının arttığını ve topladığı nostaljik eşyaları evinde biriktirmeye başladığını belirten Yıldız, "Yeşilçam filmlerini çok sevdiğim ve beni de rahmetli Erol Taş'a benzettikleri için Erol Taş'a özenerek böyle bir çay ocağı açtım. Dekoru için topladığım ve evimde bulundurduğum eski eşyaları burada kullanmaya karar verdim. Çevreme de sordum, uygun gördüler. Ortaya bu şekilde bir dekor çıktı. Bu eşyalar 20 yılın birikimi." diye konuştu.

Yıldız, çay ocağında Yeşilçam efsanelerinin çeşitli fotoğraflarının sergilediğini ifade ederek, "Amerikanvari filmlerden hiç hoşlanmadığım için yerli filmlerimiz bizden olduğu ve bizi yansıttığı için Yeşilçam'a ayrı bir ilgim var. Topladığım fotoğrafları burada görsellik adına da sergiliyorum." dedi.







Antikacıyı andırıyor

Çay ocağında eski ev aletleri ve elektronik cihazların bulunduğu pek çok antikayı da sergilediğini anlatan Yıldız, özellikle iş yerine gelen gençlerin bu eşyalardan birçoğunu tanımadığını aktardı.

Gençlerin mekana girişte şaşkınlık yaşadıklarını dile getiren Yıldız, müşterilerinin ufak bir antikacıyı andıran çay ocağının görsellerine hayran kaldığını anlattı.

Yıldız, burayı yaklaşık 8 ay önce açtığını belirterek, "8 ayda, 8 yıllık bir üne kavuştum diyebilirim. Her kesimden hayranlık uyandırdı. 7'den 70'e herkesin ilgisini çekti" dedi.