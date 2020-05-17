“O eski günlerimize hep birlikte döneceğiz” 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla açıklama yapan Anadolu Ortopedik Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal; "Temenni ediyoruz ki bu virüs insanlık üzerinden bir an önce kalkacak ve hayatımız normale dönecektir. Engelli, engelsiz bütün kuruluşlar o eski günlerimize hep birlikte döneceğiz" dedi.

17 Mayıs 2020 Pazar 12:40