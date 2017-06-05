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OBEZ SAYIMIZ HIZLA ARTIYOR

Türkiye’de kişilerin boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranı 2016 yılında yüzde 19,6 oldu.

OBEZ SAYIMIZ HIZLA ARTIYOR

Interpress’in Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, 2016 yılında kadınların yüzde 23,9’unun obez, yüzde 30,1’inin ise obez öncesi olduğu görüldü. Erkeklerde ise bu oranların sırasıyla, yüzde 15,2 ve yüzde 38,6 olduğu belirlendi. Ayrıca yılbaşından bu yana medyaya obezite hakkında 60 bin 160 haber yansıdığı görüldü.
 
Çocuklarda solunum yolu enfeksiyonu
Son 6 ay içinde, 0-6 yaş grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde; üst solunum yolu enfeksiyonu, 2016 yılında yüzde 42,6 olarak gerçekleşti. Bunu sırasıyla yüzde 32,3 ile ishal, yüzde 11,1 ile alt solunum yolu enfeksiyonu, yüzde 9,2 ile bulaşıcı hastalıklar ve yüzde 7,3 ile ağız ve diş sağlığı sorunları izledi.
 
7-14 yaş grubunda, ağız ve diş sağlığı sorunları
Son 6 ay içinde, 7-14 yaş grubundaki çocuklarda en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde; ağız ve diş sağlığı sorunları 2016 yılında yüzde 23,4 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla; yüzde 13,6 ile göz ile ilgili sorunlar, yüzde 7,9 ile bulaşıcı hastalıklar, yüzde 5,8 ile cilt hastalıkları ve yüzde 3,3 ile beslenme ile ilişkili hastalıklar izledi.

Son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üstü bireylerde en çok görülen hastalık türleri incelendiğinde; bel bölgesi problemleri 2016 yılında yüzde 27,1 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, yüzde 18,1 ile boyun bölgesi problemleri, yüzde 15,8 ile hipertansiyon, yüzde 10,8 ile alerji ve yüzde 9,1 ile şeker hastalığı izledi.
Kurum Haberi

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OBEZTUİKOBEZİTE
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