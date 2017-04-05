Obezite, şeker hastalığına davetiye çıkarıyor

Dünyada ölüm sebeplerinin 8. sırasında gelen diyabetin en önemli sebebinin obezite ve hareketsizlik olduğunu söyledi.
Günümüzde fastfood tarzı beslenmenin artığına dikkat çeken Uzm. Dr. Ömer Faruk Arcasoy, “ Yiyeceklere olan ulaşım kolaylığı, düzensiz ve özellikle fast food tarzı beslenme şeker hastalığına davetiye çıkarıyor. İki tip şeker hastalığı var. Tip 1 en çok çocuklarda görülür. Tip 2 diyabetin ortaya çıkışı daha yavaştır. Bazı tip 2 diyabetli kişilerde hiç bir erken belirti görülmez ve başlangıçtan bir kaç yıl sonra çeşitli diyabet komplikasyonları varlığıyla teşhis edilirler.” dedi.
Özel Melikgazi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Ömer Faruk Arcasoy, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“ Diyabeti olmayan bir birey kan şekeri düzeyi açlık halinde 100 mg/dl altında, tokluk halinde (yemeğe başladıktan iki saat sonra) 140 mg/dl‘nin üstüne çıkmaz. Açlıkta veya toklukta ölçülen kan şekeri 200 düzeyinin bu değerlerin üstünde olması diyabetin varlığını gösterir.
Bir kişinin diyabetli olup olmadığı Açlık Kan Şekeri (AKŞ) ölçümü veya Oral Glikoz Tolerans Testi (OGTT) yapılarak saptanır.
Kan şekerinin sürekli yüksek olmasına bağlı olarak ileri dönemde önemli sağlık sorunları gelişebilir: Kalp-damar hastalıkları, Böbrek sorunları, Göz sorunları, körlük, Felç, Ayak yaraları, Duyu kayıpları, Sık enfeksiyonlar, Yara iyileşmesinde gecikme, Cinsel sorunlar
Diyabetin Belirtileri Nelerdir?
Kurum Haberi
Günümüzde fastfood tarzı beslenmenin artığına dikkat çeken Uzm. Dr. Ömer Faruk Arcasoy, “ Yiyeceklere olan ulaşım kolaylığı, düzensiz ve özellikle fast food tarzı beslenme şeker hastalığına davetiye çıkarıyor. İki tip şeker hastalığı var. Tip 1 en çok çocuklarda görülür. Tip 2 diyabetin ortaya çıkışı daha yavaştır. Bazı tip 2 diyabetli kişilerde hiç bir erken belirti görülmez ve başlangıçtan bir kaç yıl sonra çeşitli diyabet komplikasyonları varlığıyla teşhis edilirler.” dedi.
Özel Melikgazi Hastanesi İç Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Ömer Faruk Arcasoy, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“ Diyabeti olmayan bir birey kan şekeri düzeyi açlık halinde 100 mg/dl altında, tokluk halinde (yemeğe başladıktan iki saat sonra) 140 mg/dl‘nin üstüne çıkmaz. Açlıkta veya toklukta ölçülen kan şekeri 200 düzeyinin bu değerlerin üstünde olması diyabetin varlığını gösterir.
Bir kişinin diyabetli olup olmadığı Açlık Kan Şekeri (AKŞ) ölçümü veya Oral Glikoz Tolerans Testi (OGTT) yapılarak saptanır.
Kan şekerinin sürekli yüksek olmasına bağlı olarak ileri dönemde önemli sağlık sorunları gelişebilir: Kalp-damar hastalıkları, Böbrek sorunları, Göz sorunları, körlük, Felç, Ayak yaraları, Duyu kayıpları, Sık enfeksiyonlar, Yara iyileşmesinde gecikme, Cinsel sorunlar
Diyabetin Belirtileri Nelerdir?
- Susama hissi ve sıvı alımındaki aşırı artış
- Çok ve sık idrara çıkma
- İştah artışı
- Yorgunluk ve halsizlik
- Sık ve aşırı acıkma
- İstem dışı kilo kaybetme
- Bulanık görme
- Ayaklarda hissizlik veya uyuşma, karıncalanma
Kurum Haberi