OFİSTE SAĞLIĞA DİKKAT!

Nurus'un 90'ıncı yılı kapsamında hem iş dünyasını hem de geleceğin tasarımcılarını bilgilendirmek için başlatılan 'Nurus-Anadolu Yolculuğu'nun ikinci durağı Kayseri oldu.

Tasarladığı inovatif ürünler ile hem yaşam hem de çalışma alanlarında zaman ve mekan algısını yeniden tanımlayan Nurus, teknolojik çözümlerini Abdullah Gül Üniversitesi Mimarlık, Endüstriyel Tasarım, İç Mimarlık öğrencileri ve şirketlerin insan kaynakları yöneticileri ile paylaştı.

Renan Gökyay 'Nurus-Anadolu Yolculuğu'nun Kayseri durağındaki sunumunda "Hayatlarının ortalama 15 yılını ofislerde oturarak geçiren çalışanlar nasıl sağlıklı kalabilir? Çalışma ortamlarının sağlıklı olmasında işverenin sorumluluğu nedir? Sağlıklı ofis kriterleri nedir? Çalışma koltukları çalışanları zehirliyor mu? Sağlıklı ofisler çalışanların performansını nasıl etkiliyor?" gibi soruların yanıtlarını verdi.







Çalışma alanlarının çalışanların sağlığını ve verimliliğini destekleyecek şekilde düzenlenmesinin faydalarına dikkat çekmek, dünyada bu alandaki son gelişmeleri ülkenin dört bir tarafında hem şirket yöneticilerine hem de geleceğin tasarımcılarına aktarmak için yola çıktıklarını ifade eden Gökyay, ilk buluşmayı Konya'da gerçekleştirdiklerini, Kayseri'nin ardından Nurus'un farkındalık yolculuğunu farklı şehirlerde sürdüreceklerini açıkladı.



"En değerli yatırım çalışanlara yapılan yatırımdır"

İşverenlerin çalışanların sağlığını gözetmelerinin yasal bir sorumluluk olduğuna vurgu yapan Gökyay, "Modern çalışma kültüründe artık işverenler çalışanların hem vücut hem zihin sağlığını gözetmek durumunda. Maliyet kaygısı ile sağlık hassasiyetinin geri plana itilmesi işverene, zaman kaybı, verimsizlik, motivasyon azlığı ve hukuki yaptırımlar şeklinde geri dönüyor. Sağlıklı çalışma alanları işveren açısından verimliliği de destekleyen en önemli unsurlardan. Çalışanlar günlük hayata uygun sağlıklı tasarımlar ve çözümlerle önemsendikleri, mutlu oldukları bir işte daha verimli olabilirler" diye konuştu.







İşyerlerinde sertifikalı koltuk kullanılmalı

Nurus'un Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile ofiste sağlık konularına odaklanılan yeni bir çalışma başlattığını açıklayan Renan Gökyay iş sağlığı ve güvenliği kriterlerinin geleceğin ofislerinde sağlıklı tasarımları zorunlu kıldığını belirterek şunları söyledi:

"Sürekli oturmaktan ve bilgisayar kullanmaktan kaynaklanan boyun fıtığı veya bilekte sinir sıkışması gibi kas iskelet sistemi hastalıkları her geçen gün artıyor. İşveren çalışanların sağlıklı çalışma ortamları oluşturulmasından sorumlu. Çalışan koltuktan düşüp yaralandığında bile bundan işveren sorumlu. Türk Standartları Enstitüsü 2003 yılında çalışma koltuklarına standartlar getirdi. Buna göre çalışma koltukları, kullanıcının yaralanma riskini en aza indirecek şekilde olmak zorunda. Dolayısıyla işveren sertifikalı koltuk kullanımı ile çalışanların yaralanma riskini azaltacaktır.

Kurum Haberi