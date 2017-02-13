Oğlunun karaciğeriyle hayata tutundu

Niğde Ulukışla’da yaşayan 63 yaşındaki Abdurrahman Kuzum, ağır karaciğer yetmezliği nedeniyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerde hastanın karaciğeri görevini yerine getirmediğinden, hastaya karaciğer nakli uygun görüldü. Daha sonra donör aramasında hastanın 33 yaşındaki oğlunun karaciğerinin nakil için uygun olduğu anlaşıldı. Gerçekleştirilen başarılı karaciğer nakli operasyonu ile hasta sağlığına kavuştu.



ERÜ’de başarılı bir şekilde karaciğer nakli operasyonunu gerçekleştiren Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Zeki Yılmaz ve Yrd. Doç. Dr. Ertan Emek ile İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Başkol, organ bağışının önemine dikkat çekti.



4 ayda 5 karaciğer nakli

Prof. Dr. Zeki Yılmaz, daha önce hastanelerinde karaciğer nakillerini genelde beyin ölümü gerçekleşen hastalarından yaptıklarını, fakat son 1 yıldır canlı vericiden da karaciğer nakli gerçekleştirdiklerini söyledi.



Prof. Dr. Zeki Yılmaz, “Son 4 ayda 5 karaciğer nakil ameliyatı gerçekleştirdik. Bunlardan 2’si kadavradan yani beyin ölümü gerçekleşen hastadan, 3 ise canlı vericiden. Canlı vericiden gerçekleştirilen nakil ameliyatımızın 2‘sini Bahreynli hastalarımıza yaptık. Ülkemizde çok sayıda organ nakli merkezi bulunmakta, fakat yeteri kadar kadavradan organ nakli yapılamamaktadır. Bunun en önemli nedeni ise organ bağışındaki yetersizliktir. Yurtdışında organ nakillerinin yüzde 80’i kadavra yani beyin ölümü gerçekleştirilen hastalardan yapılmaktadır. Bizim ülkemizde ise canlı vericilerden yapılan nakiller ağırlıktadır. Organ bağışının artması için insanlarımızdaki organ bağışı duyarlılığını artırmamız gerekiyor. Organ nakli bekleyen kişilerin yerine kendimizi koyarak empati yapmalıyız” dedi.



İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mevlüt Başkol ise, Türkiye’de organ nakli ameliyatlarının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti. Başkol, ”Bir can bir canı kurtarır ilkesi ile vatandaşlarımızdan organ bağışında bulunmalarını istiyoruz’ diye konuştu.



Başarılı operasyonla sağlığına kavuşan 63 yaşındaki hasta Abdurrahman Kuzum, “Yapılan karaciğer nakliyle sağlığıma kavuştum. Bana karaciğerini bağışlayan oğlum ile beni yeniden hayata döndüren doktorlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.



Babasına karaciğerini bağışlayan Hakkı Kuzum ise, “Babamı tedavi için hastaneye getirdiğimizde babamıza karaciğer nakli yapılması gerektiğini söylediler. Ben ve kardeşim hiç düşünmeden gönüllü olduk ve yapılan testler sonucunda benim karaciğerimi verebileceğim belirlendi. Ameliyattan sonraki ilk iki gün zorlandım, fakat şu anda kendimi iyi hissediyorum. Ameliyatı yapan doktorlara çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



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