Öğrenciler deneyimleyerek öğreniyor



Yapı dalında, belirlenen kurallara göre tasarlanan, balsa ağacı çıtalarından ve levhalarından imal edilen ölçekli maketler, sarsma masası testlerine tabi tutularak depreme dayanıklılık performansları ölçüldü. Maketlerin deprem sonrası yapısal hasar seviyeleri kontrol edilerek deprem sarsıntılarının yapılar üzerindeki etkileri incelendi.



Köprü dalında, analiz programı kullanarak tasarım ve hesapları yapılan köprü modelleri balsa ağacı çubukları kullanılarak imal edildi. Bu maketler, açıklığın orta noktasından uygulanan kuvvet etkisinde test edildi. Test sonucunda kafes köprülerin kendi ağırlıklarının (75 g) iki yüz katı büyüklüğünde ağırlığı (15 kg) rahatlıkla taşıyabildikleri görüldü. Böylece, iyi bir mühendislik tasarımı ve uygun taşıyıcı sistem seçimi ile yapı malzemesinin ekonomik ve etkin bir şekilde kullanılabileceği gözlemlendi. Hidrolik dalında, her bir öğrencinin hazırladığı 3 boyutlu yüksek yapı modeli etrafında oluşabilecek rüzgâr akımı sayısal olarak modellendi. Tasarlanan çok katlı yapıların farklı hızlardaki rüzgâr etkileri altında davranışları incelendi. Bu sayede öğrenciler gelişmiş bilgisayar yazılımlarının gerçek mühendislik problemleri üzerindeki uygulamalarını öğrenme fırsatı buldular.



NNYÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri kontrolünde gerçekleştirilen uygulamada, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde okuyan genç inşaat mühendisi adayları hesap-tasarım, planlama, yapım, sunum ve fiziki test aşamalarını tecrübe etme imkânı buldular.



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