ÖĞRENCİLER İYİLİKTE YARIŞIYOR

Ülkemizdeki tüm okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, özel okul ve Kur’an kursu öğrencilerinin katılabildiği kampanyayla bir sınıftaki öğrenciler her ay harçlıklarından biriktirdikleri 100 lira ile yetim kalmış bir çocuğun ihtiyaçlarını yıl boyunca karşılayabiliyor.

Kayseri 4. sırada

Kayseri’de de ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var’ projesi paydaşlar tarafından sahiplenildi. Kentimiz projede İstanbul, Ankara ve Sakarya’dan sonra 4. sırada yer alıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde projenin takibini ve tanıtımını yapıyor. Eğitim Bir-Sen Kayseri teşkilatı yönetimi ve üyeleri ile eğitim kurumlarında; il Müftülüğü, ilçe müftülükleri Kur’an Kursu ve camilerdeki hayır sahipleri ile Kayseri İHH şubesi ise lojistik destek, tanıtım ve koordinasyonda aktif olarak rol alıyor.

Başarılı okullara plaket verildi

HSBYKV projesinde başarılı 50 okul ile öğrenci sayısına göre kendi ilçesinde, en fazla yetime sponsorluk yapan 50 okulun koordinatörüne ve ilçe koordinatörlerine plaket verildi.

“Yerli yetimlerin yanındayız”

İnsani Yardım Derneği(İHH) Kayseri Şubesi Yetim Birimi Sorumlusu Musa Yılmaz, Kayseri’deki çalışmalardan bahsederek; “Sadece yabancı yetimlere sahip çıkmıyoruz. Kayserili 499 yetime yaz-kış yardım ediyoruz. Yakacak, kırtasiye gibi maddi yardımların yanı sıra yetim çocuklara, annelere eğitim desteği, psikolojik desteklerde veriyoruz. ‘Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi var’ projesinden ise, yerli yabancı yaklaşık 800 ihtiyaç sahibi yetimin yanındayız. Paydaşlarımız Milli Eğitim Müdürlüklerimiz, Müftülüklerimiz ve Eğitim Bir-Sen Sendikası başka illere örnek bir dayanışma içinde; herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

“Bu proje bir değerler eğitimidir”

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Osman Malkoçoğlu ise “Beş yıldır takip ettiğimiz, kıymetli gördüğümüz bir proje. Çocuklarımıza değerler eğitimi kapsamında kazandıracağımız; yardımlaşma, dayanışma ve verme alışkanlığı bu küçücük desteklerle olacak. Esasında sadece yetime değil, öğrencilerimize ve kendimize de iyilik yapıyoruz. Sizler okullarınızda aktif olursanız, birçok yetim çocuğu ve ailesini kurtaracak; onlar için umut olacaksınız. Eğitim bu projelerle daha bir nitelik kazanır. Çocuklara vereceğimiz değerler eğitimi bu proje ile hayat buluyor” şeklinde konuştu.

(Kayseri Gündem)

