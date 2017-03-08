Öğrenciler Kur’an-ı Kerim’i güzel okumak için yarıştı

Yarışma hakkında bilgiler veren Şehit Mustafa Sezgin İmam Hatip Kız Lisesi Müdürü İrfan Vicdan, “Okulumuz proje okuludur. Lise kısmımızda hem fen lisesi hem de sosyal sosyal bilimler lisesi var. Bünyemizde ayrıca imam hatip hafızlık ortaokulu var. Bugün burada tarihi bir gün yaşıyoruz. Kayseri’deki bütün kız imam hatip liselerimizin en seçme öğrencilerimiz burada Genç Nida Kur’an-ı Kerim Yüzüne Güzel Okuma Yarışması ve Hafızlık Yarışması için toplanmış bulunuyoruz. İnşallah çocuklarımız Kur’an-ı Kerim okuyarak imanlı bir nesil olacaklar. Gönülleri imanlı, kalpleri zikirleri bir nesil yetişecek. Buna bir nebze de olsun bir katkı ve destek sağlayabilmişsek çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

25 farklı kız imam hatip lisesinden yarışmaya katılan öğrenciler, Kur’an-ı Kerim farklı surelerinden ayetler okudu. 7 kişiden oluşan jüri üyelerinin verdiği oylarla dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Ödül törenine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, okul müdürleri, veliler ve öğretmenler katıldı.