ÖĞRENCİLERDEN DAYANIŞMA Kayseri Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma kulübü öğrencileri ve öğretmenleri, maddi imkanı olmayan anaokulu öğrencileri için bere, atkı ve çorap ördüler.

24 Aralık 2019 Salı 10:37