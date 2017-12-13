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Okullar ne zaman tatil olacak?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 15 tatil için sayılı günler kaldı. 2018'in gelmesiyle birlikte sömestr tatili de yaklaşmış olacak. Peki 15 tatil ne zaman, öğrenciler hangi gün karne alacak?

Okullar ne zaman tatil olacak?
2017 - 2018 dönemi eylül ayında başladı. 15 tatile ise sayılı günler kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından akademik takvim açıklandı.Okulların açılmasıyla birlikte binlerce öğrenci gözünü 2017 yılı 15 tatiline çevirdi. MEB tarafından yayınlanan duyuruya göre 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu. Peki sömestr tatilini Ocak ayının kaçında olacak? 

OKULLAR NE ZAMAN TATİL OLACAK?  MEB takvimde yer alan tarihlere göre 15 tatil yani ikinci kanaat dönemi yarıyıl tatili, 22 Ocak 2018 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak. Sömestr tatili yani ikinci kanaat dönemi ise 5 Şubat 2018 Pazartesi başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'dan henüz resmi bir açıklama gelmemesine karşın 15 tatilin uzaması ve 30 gün olması ön görülmüyor. Çeşitli haber ajanslarında çıkan okulların daha fazla ara tatil yapacağına ilişkin haberlerin ise asılsız çıktığı öğrenildi. (İnternethaber)
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