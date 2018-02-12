Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Olgunlaşma Enstitüsü Erciyes’te

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü, 1. Hacılar Kar ve Kayak Etkinliği'ne katıldı

Olgunlaşma Enstitüsü Erciyes’te
Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Hacılar Kar ve Kayak Etkinliği 'ne katılan olgunlaşma Enstitüsü etkinlik çerçevesinde atölyede hazırlanan birçok ürünün tanıtımını gerçekleştirdi.          
Programa Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Ercan Teke, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ve okul müdürü İsmail Küçük katıldı.

Etkinlikte Mehter takımı kahramanlık türküleri icra ettikten sonra, şehitler için dua edildi.
Kurum Haberi
 
 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.