Olgunlaşma Enstitüsü Erciyes’te

Hacılar Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Hacılar Kar ve Kayak Etkinliği 'ne katılan olgunlaşma Enstitüsü etkinlik çerçevesinde atölyede hazırlanan birçok ürünün tanıtımını gerçekleştirdi.

Programa Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Ercan Teke, Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici ve okul müdürü İsmail Küçük katıldı.



Etkinlikte Mehter takımı kahramanlık türküleri icra ettikten sonra, şehitler için dua edildi.

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