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Olgunlaşma Enstitüsü'nden ‘Kadınlar Günü' etkinliği

Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Olgunlaşma Enstitüsü'nden ‘Kadınlar Günü' etkinliği
Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliğe Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'nın eşi Ayşe Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in eşi İkbal Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın eşi Necmiye Büyükkılıç, Vali Yardımcısı Mehmet Emin Avcı, Kocasinan Kaymakamı Ali Candan, İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, "Kadın anadır. Kadın her şeyimizdir. Kadının olmadığı yerde düzenin ve tertibin olmadığını hepimiz biliriz. Efendimiz, ‘Cennet anaların ayağı altındadır’ buyurmuş. Bir eğitimci gözüyle baktığımız zaman bir erkeği eğitirseniz 1 kişiyi eğitmiş olursunuz. 1 kadını eğittiğiniz zaman onun çocuklarını, onun çocukları bir toplumu, toplumda diğer insanları eğitir. Kadınlar Günü’nün hepinize kutlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerleri tarafından sahnelenen tiyatro gösterisi izleyenlerden tam not aldı.
Kurum Haberi
 
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