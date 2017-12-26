Olgunlaşma’da geleneksel kermes

Her yıl Aralık ayında Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan “Olgunlaşma geleneksel kermesi” dün başladı. Enstitüdeki öğrenciler tarafından bir dönem boyunca hazırlanan ürünlerin sergilendiği kermeste, seramik, cam boyama, el ve bilgisayar nakış işlemeleri, kök boyasından üretilmiş ebru ürünlerinin yanı sıra geleneksel el sanatlarına ait ürünler yer alıyor.









Kermes, 25-27 Aralık tarihlerinde Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü binasında ziyarete açık olacak.

Haber: Tuba Köksal