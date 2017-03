Omurga sağlığınız için 3 dakika!

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Defne Kaya, bel ve omurga ağrısının herkesin hayatının bir döneminde yaşadığı ortak bir sorun olduğunu belirterek bunu tetikleyen şeyin ise kötü duruş (postür) olduğunu söyledi.

Otururken, ayakta, yatarken, bir şey kaldırırken, öne-arkaya eğilirken ya da işte çalışırken ki hatalı duruşumuzdan kaynaklanan ağrıların genellikle birkaç hafta içinde geçtiğini belirten Doç. Dr. Defne Kaya, eğer önlem alınmazsa yeniden ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.



Gerginlik ve stresten uzak durun



Bel ve omurga ağrıları ile temel dört kuraldan bahseden Doç.Dr. Defne Kaya, bu kuralları şöyle sıraladı:



- Pozitif düşünün. Gerginlik ve stres bel ağrısına yol açar.

- Dik durun. Burada dik durmayı şöyle açıklamalıyım: Çok oturmayın. Çok yatmayın. Tüm hareketlerinizde “inner winner” denilen gözlerin, omuzların, kalçaların, diz ve ayakların aynı hizada olma duruşunuzu koruyun.

- Derin, sakin ve yavaş nefes alın. Elinizi sıklıkla karnınıza yerleştirerek, nefesinizi buraya doldurun. Çocuklar karın solunumu yapar. Mutlu ve sakin olmalarının sebeplerinden birisi de karın solunumu yapmaları.

- Yumuşak hareket edin. Ani ve sert hareketler omurganızı zorlar ve yaralar.



13 öneriyle omurga sağlığı korunabilir



Doç. Dr. Defne Kaya, bel ve omurga sağlığı ile ilgili önemli tavsiyelerde bulundu. 13 öneriyle bel ve omurga sağlığını korumak mümkün. İşte o tavsiyeler:



Fazla kilolardan kurtulun: Her fazla beş kilo bel ağrısı riskini %5 artırır.

Sırt çantasına dikkat: Sırt çantası vücut ağırlığınızın %15’ini geçerse bel ağrısına yol açar.

Susuz kalmayın: Vücudunuzun %60’ı sudan oluşmaktadır. Susuz kalmak ya da az su tüketmeniz kaslarınızın ve disklerinizin yapısını zayıflatır, zedelenmelere açık hale getirir ve yavaş iyileşmesine neden olur. Omurganızın sağlığı için her gün 2-3 litre su tüketmelisiniz.

Ayaktayken, yerden ağır bir şey kaldıracaksanız: Eşyayı bedeninize yakın tutarak ve belinizi değil, izlerinizi bükerek kaldırın.

Hareket edin: Kötü duruş ve hareketsizlik bel ağrısının önemli tetikleyici unsurudur.

Yürüyüş yapın: Yürümek vücudu kuvvetlendirir ve omurganızı doğal yapısında dik tutmaya yardımcı olur, duruşunuzu düzeltir.

Kötü duruştan uzak durun: Omurganıza baskı oluşturur ve baş ağrısı, yorgunluk, bel ağrısı yapar.

Sigara içmeyin: Sigara, omurganızdaki yapılara yeterli besin ve oksijenin gitmesine engel olduğu için bel ağrısı ve fıtığa yol açar.

Yoga yapın: Yoga, omurga kaslarınızı hem gevşetme hem de kuvvetlendirme özelliğine sahip bir tekniktir. Bel ağrısının alternatif bir tedavi seçeneği olarak giderek ışığı parlamaktadır.

Sağlıklı sandalyede oturun: Desteksiz veya arkalığı kısa bir sandalyede uzun süre oturmak, bel ağrılarının %40 artırıyor. Sandalyenizin en az kürek kemiklerine kadar uzanması, arkalığın bel kavsini sarması ve hafif arkaya eğimli olmasına dikkat edin. Sandalyede otururken ayağınızın yerle tam teması önemli.

Stresten uzak durun: Stres, omurga etrafındaki kaslarınız üzerinde kısaltıcı/gerginleştirici etkiye sahiptir. Meditasyon yapmak, günlük basit egzersizlere ve çalışırken küçük germe hareketlerine zaman ayırmak iyi gelecektir.

Uykuya dikkat: Uykusuz ya da yetersiz uyku, omurga kaslarımızın gevşemesi için yeterli zaman bulamaması demek. Bel ağrınız veya sırtınızda gerginlik varsa günde 8 saat uyumaya çalışın.

Hamilelik dönemine dikkat: Hamilelik sırasında bel ağrısı %50-75 oranındadır. Hormonların bağ ve kaslar üzerindeki gevşetici etkisi, bebeğin ağırlığının artması ve pozisyonunun değişmesi, bel ağrısına yol açabilir. Egzersiz ve destekleyici yastıklar özellikle hamileliğin ileri dönemi için önemli olabilir.



Her sabah 3 dakika yapın



Doç. Dr. Defne Kaya, her sabah yapılacak 3 dakikalık bir hareketle bel ve omurga sağlığını korumanın mümkün olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Sabah kalktığınızda, ellerinizi ayak parmaklarınıza uzatan, gövdenizi sağa ve sola döndüren, ellerinizi tavana doğru uzatan, üç dakika yapacağınız birkaç hareket omurganıza sağlık katacaktır. Herhangi bir sağlık sorununuz ve ilaç kullanımınız varsa doktor ve fizyoterapistinize danışmadan egzersiz yapmayın. Dik durarak yaşamda çok daha fazla şeyi görür ve keşfedersiniz… Bel ve omurga sağlığınız için hareket edin, su için, mutlu olun, spor yapın, üretin, sevgi ile kalın.”



