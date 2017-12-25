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Ön kapama sistemiyle anjiyoda konfor

Kayseri’de 56 yaşındaki Erol Turan, ön kapama sistemiyle yapılan anjiyo işleminden sonra, kum torbası kullanmaya ve uzun saatler beklemeye gerek kalmadan yürüyerek evine gitti.

Ön kapama sistemiyle anjiyoda konfor

56 yaşındaki Erol Turan isimli bir vatandaş şüphe üzerine Memorial Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Namık Kemal Eryol’a başvurdu. Erol Turan, yeni bir uygulama olan ‘ön kapama sistemi’ ile anjiyoya alındı. Bası uygulanmadan gerçekleştirilen yöntemden sonra hasta, 1 saat gözetim altında tutuldu. Kum torbası uygulamasına ve uzun saatler beklemeye gerek kalmaksızın, üstelik de kanama problemi yaşamayan hasta, taburcudan sonra eski sağlıklı günlerinde olduğu gibi yürüyerek evine gidebildi. Erol Turan, tüm anjiyo uygulaması yapılacak olan hastalara ön kapama sistemini önerdiğini dile getirdi.

Yöntemle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Namık Kemal Eryol, “Koroner anjiyografi yaptığımızda hastaların en büyük şikayeti anjiyo sonrasındaki kasığa olan 10-15 dakika devam eden basma süremiz. Ki o esnada ayağın uç kısımlarına kan akışını engelliyor ve yan yana seyreden sinire yaptığımız basıyla ayakta ağrılara, kireçlenmelere, sızılara yol açıyoruz. Hiç istenmeyen bir olay. Hemen sonrasında, 4-6 saat süren ve bir kum torbası eziyeti başlıyor. Ki hasta bu sürede sırt üstü yatar pozisyonda hiç oynamadan kalmak zorunda. Ayrıca 24 saate kadar da taburcu edemiyoruz hastayı. Tüm bu önlemlere rağmen de kasıkta ciddi kanamalar, ayak ucuna kadar ilerleyen ve kayboluşu yaklaşık 2 ay süren hematomlar, şişlikler meydana gelmekte. Tüm bunlar da hastayı ziyadesiyle rahatsız etmekte. Ön kapama sistemi adını verdiğimiz bu teknikle, anjiyonun hemen sonrasında yaklaşık 30 saniye süren bir işlemle anjiyo yaptığımız arterdeki açtığımız deliği dikerek çıkıyoruz. Sonuç olarak hiç kanama olmuyor, basmaya hiç gerek kalmıyor, kum torbasına gerek kalmıyor. Hastamız yaklaşık 2 saat süren tedbir amaçlı bekleyiş sonucunda hastamız ayağa kalkarak evine gidebiliyor. O 2 saat süresince de aynı şekilde kum torbası ya da bası uygulaması yapılmıyor” diye konuştu. Prof. Dr. Eryol, sonrasında hastalara konfor sağlayan bu yöntemi tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.
İHA
 
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