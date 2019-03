Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu, seçim çalışmalarına esnaf ziyareti, apartman toplantıları ve ev ziyaretleriyle devam etti.

21 Mart Bahar Bayramı dolayısıyla vatandaşların Nevruz Bayramını kutlayan Dr. Sema Karaoğlu, 21 Mart Down Sendromlular Günü’nü de unutmadı.







Engelli bireylere karşı farkındalık oluşturulması için katıldığı her programda engellilerin yaşamlarına değinen Dr. Sema Karaoğlu, vatandaşlara engellilere dönük farkındalık çağrısı yaparak, “’Kaynaşmak için Engel Yok Projesi’ ile engelliler evden çıkacak, spor yapacak, sanat yapacak, korumalı iş atölyeleri ile istihdama katılacak ve hayatın içinde onlar da bizimle birlikte olacaktır” diye konuştu.







Engellilerin sağlık ve rehabilitasyon sorunları olduğunun altını çizen Dr. Sema Karaoğlu, “Size bir soru soracağım. Bir dakika sonrası için dezavantajlı birey olmayacağımızla ilgili bir garanti kağıdımız var mı? Farkındayım ağır bir soru oldu. Ama cevabınızı duyar gibiyim. Yok dediniz. Her birimiz potansiyel bir engelliyiz yani. O halde gelin, dezavantajlı bireylerin sosyal hayata katılımının önündeki, en önemli engellerden biri olan toplumsal ön yargıları hep birlikte yıkalım. Birlikte kaynaşalım. Bedensel, zihinsel, ruhsal, duysal, veya sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uymayan kişilere engelli veya dezavantajlı birey diyoruz. Engellilerin sağlık eğitim ve rehabilitasyonla ilgili problemleri var. Sağlık problemleri Sağlık bakanlığını ilgilendirirken, eğitim ve rehabilitasyon kısımlarında yerel yönetimlere de sorumluluklar düşüyor.

Anayasanın 5. Maddesi engelli bireyin eğitim hakkı hiçbir şekilde kısıtlanamaz ve eğitime ulaşması için her tür engel kaldırılır der.







Mevcut politikalar engelli birey ve ailenin sürekli yardıma muhtaç yaşaması şeklinde kurgulamıştır. Dezavantajlı bireylerin bağımsız birer birey olmaları sağlanmalı.

Yüzde 12,2’si dezavantajlı bireylerden oluşan ülkemizde engellilere gereken önem yeteri kadar verilmemektedir. 2013 yılında CHP’nin verdiği soru önergesi ile Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Engelliler Veri tabanında Türkiye'nin engelli haritası oluşturulmuştur. On binlerce olmalarına rağmen sokağa çıktığımızda engelli insanlarımızı görememekteyiz. ‘Kaynaşmak için Engel Yok Projesi’ ile engelliler evden çıkacak, spor yapacak, sanat yapacak, korumalı iş atölyeleri ile istihdama katılacak ve hayatın içinde onlar da bizimle birlikte olacaktır. Engelli basketbol takımı ve ampute futbol takımı madden ve manen desteklenecek, daha fazla engellinin bu tarz sporlara yönelmesi teşvik edilecektir” şeklinde konuştu.