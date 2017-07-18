Önce düğün sonra nöbet

Aksaray'daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programa, komiser yardımcısı Ümit Yorgancı ve öğretmen eşi Nurdan Damarlı, düğün töreninin ardından katıldı.

Yorgancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, polis memuru olduğunu ve geçen yıl 15 Temmuz'da polislik eğitimi gördüğünü söyledi.

En mutlu günlerini yaşadıkları bu günde demokrasi nöbeti tutmak için meydana geldiklerini belirten Ümit Yorgancı, "Rabb'im bana Peygamber ocağı olan polislik teşkilatında bulunmayı nasip etti. Bugün en mutlu günümü yaşıyorum. Düğünümüzden sonra yan gelip yatmak yerine burada demokrasi nöbetinde halkımızla beraber bulunmak istedik. Burada bulunmaktan çok mutluyum." diye konuştu.

Damarlı ise demokrasi nöbetinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Düğünden sonra burada olmak için ikimiz de karar verdik. Burada demokrasi nöbeti tutmak varken, eve gitmek içimizden gelmedi. Düğünümüzden sonra burada hep beraber olmayı seçtik." dedi.

Yeni evli çifti, Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Akın da tebrik etti.

Vali Pekmez, çifte altın hediye etti.

AA

