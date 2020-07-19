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Önce kurtardı, sonra öpüp sevdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kamelya demirinin içine giren kuşu belediye personeli önce kurtardı, daha sonra öpüp sevdi.

Önce kurtardı, sonra öpüp sevdi
İlçede bulunan Yakut Mahallesi’nde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, bir mahalle sakini kamelya demirinin içinden kuş sesi geldiğini fark edince durumu belediye ekiplerine haber verdi. Kamelyaya gelen Kocasinan Belediyesi’nde görevli park görevlisi Mesut Menekşe, demirin içine giren ve bir daha çıkamayan kuşu bulunduğu yerden kurtardı. Avunun içine aldığı kuşu öperek seven Menekşe, daha sonra kuşu doğaya bıraktı.
Belediye personelinin bu hareketi de mahalle sakinlerinden takdir topladı.
 

İHA

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