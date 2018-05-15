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Organik bahçe sezonu açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve Türkiye’de bir ilk olan Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nın 2018 sezonun açılışı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve eşi İkbal Çelik, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ve Ayşe Kamçı ile Garnizon Komutanı Ercan Teke ve eşi Sevil Teke tarafından gerçekleştirildi.

Organik bahçe sezonu açıldı
Anneler Günü olması sebebiyle Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezindeki (KAÇEM) kadın çiftçilerle birlikte olan Başkan Mustafa Çelik burada organize edilen kahvaltı sonrasında kadın çiftçilere çiçek verdi. Anneler Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte Başkan Çelik, “Bugün Anneler Günü, öncelikle tüm şehitlerimizin ve gazi annelerimizin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Bugün farklı bir ortamda bir arada olalım istedik. Arazide, tarlada, köylerde, kasada çalışan hanımefendileri temsilen KAÇEM’deki Kadın çiftçilerimizle birlikte olalım, onların yaptığı lezzetlerle kahvaltı ederek Anneler Günü kutlayalım istedik. Tüm annelerin Anneler Günü’nü tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
Ardından Vali Süleyman Kamçı ve Garnizon Komutanı Ercan Teke ile birlikte Organik Bahçe’yi gezen Başkan Çelik, üreticilerle bol bol sohbet ederek bahçede ürün dikimi yapan çiftçilere yardımcı oldu. Organik Bahçe’de yetiştirilen çileklerin de tadına bakan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik lezzetli ürünlerden Süleyman Kamçı, Ercan Teke ve beraberindekilere de bolca ikram etti.
İHA
 
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