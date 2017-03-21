ORMAN ALANLARIMIZ ARTIYOR

Interpress’in Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle ormanları mercek altına aldığı incelemeye göre, Türkiye yüzölçümünün yüzde 27,6’sı ormanlık alanlardan oluşurken, nüfusun yüzde 10’unun da orman köylerinde yaşadığı belirlendi. Son 15 yılda toplam orman varlığı artışı 1,5 milyon hektara ulaşırken, orman servetinin ise yüzde 30’un üzerinde arttığı tespit edildi.



Dünyada en fazla orman Rusya’da …

Dünyada ise orman varlığı yaklaşık 4 milyar hektar civarındayken, bu miktarın kara alanlarının yüzde 30’unu oluşturduğu belirlendi. En fazla ormanlık alana sahip ülke Rusya olurken, onu Brezilya, Kanada ve ABD’nin izlediği görüldü. Dünyada çeşitli nedenlerle her yıl 13 milyon hektar ormanlık alanın da yok olduğu anlaşıldı.



Türkiye orman alanını artıran ülkeler arasında 23. sırada…

İncelemeye göre, Türkiye’nin dünyada orman alanını artıran sayılı ülkelerden birisi olduğu anlaşıldı. Dünya Bankası’na kayıtlı 208 ülkeden 84 tanesinde orman alanları artarken İzlanda’nın ilk sırada olduğu listede Türkiye’nin 23. sırada yer aldığı belirlendi.



Karadeniz Bölgesi ilk sırada…

Ülkemizin ormanlık alan dağılımında ise yüzde 25 ile Karadeniz Bölgesi ilk sırada geliyor. Akdeniz Bölgesi yüzde 24 ile ikinci sırada yer alırken, orman alanı bakımından yüzde 17 ile Ege Bölgesi üçüncü Marmara Bölgesi yüzde 13 ile dördüncü sırada yer alıyor. Doğu Anadolu Bölgesinde ormanlık alan yüzde 11 olurken İç Anadolu’da ise yüzde 7 olduğu belirlendi. En az ormanlık alana sahip olan bölge ise yüzde 3 ile Güney Doğu Anadolu Bölgesi oldu. Ormanın en çok yer kapladığı illerin ise sırasıyla Antalya, Kastamonu, Muğla ve Mersin olduğu saptandı.



Ormanlar hakkında 20 binden fazla haber…

Ormanlarımızla ilgili medya yansımalarını da inceleyen Medya Takip Ajansı Interpress’in üç bine yakın ulusal, bölgesel ve yerel gazete ile dergiyi kapsayan araştırmasına göre, ormanlar hakkında yazılı basında son bir yılda 22 bin 485 haber çıktığı belirlendi. Ormanlarımızın korunmasına yönelik bilinçlenmeyi sağlamak ve ağaç sevgisini arttırmak amacıyla her yıl düzenlenen Orman Haftası ile ilgili ise yazılı basına 1.794 haber yansıdığı tespit edildi.



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