Otizmliler topluma kazandırılmalı

Per, mesajında, son yıllarda oldukça fazla tanı almaya başlayan, neredeyse 68 çocuktan birini etkileyen otizm spektrum bozuklukları için sadece ailelerin değil, hem devletin hem de sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesi gerektiğini belirtti.



Erken tanı ve uygun özel eğitim hizmetlerinin verilmesiyle topluma yararlı insanlar yetiştirileceğine dikkati çeken Per, şunları kaydetti:

"Önce 'böyle bir problem var, bunu nasıl çözeriz?' denilerek suya sabuna dokunulmayan açıklamalar yerine eylem planlarının uygulamaya konulması gerekir. Otizmli çocuklara ne kadar erken ve yoğun eğitim verilirse toplum içinde o kadar bağımsız, kendi kendine yeten, üretken, ekonomiye katkı yapan bireyler olarak yer alabilirler. Ailelerine, bakıcılarına ve devlete bağımlı yaşamak zorunda kalmaları, ağır ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir. Otizmli çocuklara sahip aileler, maddi ve manevi nedenlerle zor durumdadır, hatta bu ailelerin bir kısmı parçalanmaktadır. Devlet, ailelere her türlü yardımı yapacak sosyal projeler üretmelidir."



Otistik spektrum bozuklukları için alternatif tedavi gibi bilimsel olarak kanıtlanmamış tedavilere karşı aileleri uyaran Per, şu ifadeleri kullandı:

"Bilinen en etkin tedavi yöntemi, özel eğitimdir. Hasta yakınları, kanıtlanmamış ve suiistimale açık tedavi denemelerinden uzak durmalı. Otizmin temel belirtilerine yönelik ilaç tedavisi söz konusu değildir. Otizm hastalarının birçok yerde rapor çıkartmada zorlandıklarını görmekteyiz. Bu çocukların etiketlenmelerinden ziyade topluma kazandırılmaları, özel eğitimin yanı sıra kreş ve anaokullarına devamları da sağlanmalıdır. Otizmli çocuklar için hem kaynaştırma eğitimi hem de anaokullarda sınıfların açılması gerekmektedir. Özellikle eğitim devamlı, tam ve haftada 5 gün en az 30 saat olmalıdır. Otizmde her çocuğun farklı eğitime ihtiyaç duyduğu da unutulmadan bu eğitimi vereceklerin mutlaka donanımlı olmaları gerekmektedir. Bu tür ihtiyaçlar doğru tespit edilip hemen hayata geçirilmelidir. Maalesef bazı aileler, halen ihtiyaç duyulan eğitimlere ulaşamamaktadır. Devlet, otizm konusunda farkındalığı artırmak için birinci basamak sağlık hizmetleri ile milli eğitim kurumlarındaki personeli sürekli eğitimden geçirmelidir."