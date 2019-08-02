Otogarda bayram telaşı

Bayrama az bir süre kalan otogarda da hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşların bayramda mağduriyet yaşamadan seyahatlerini gerçekleştirmeleri için otobüs firmaları da önemlerini alıyor. Önceki bayramlara göre fazla potansiyel olmadığını kaydeden Ömer Koçak, bayramda bilet fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını söyledi. Koçak; “Şuan için bayram listelerimiz dolu. Yalnız bu bayram diğer bayramlara göre fazla bir potansiyel yok. Bilet fiyatları da normal, şuan için bir artış olmadı. Normal kış sezonunda uyguladığımız fiyatları yazıyoruz. Bayramda da fiyatta bir değişiklik yok, diğer aylara göre hemen hemen aynı fiyatı yazıyoruz. Fazla bir potansiyel yok, bu yaz seyahatlerde düşüş yaşıyoruz" dedi.

Vatandaşların bayramda mağdur olmamaları için biletlerini önceden almaları tavsiyesinde bulunan Koçak; "Bildiğiniz gibi online bilet satışları başladı. Zaten 1 ay öncesinden listeler otomatikman doluyor. Haricinde seferlerde yoğunluk olduğu zaman ilave servisler düşünüyoruz. Bunun için vatandaşlarımızın tedbirini önceden alması lazım. Biletlerini önceden almalılar" ifadelerini kullandı.

