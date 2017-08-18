Özel okul sayısının artması eğitimde kaliteyi artıracak

Final Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşel 2017-2018 eğitim-öğretim yılı dönemi Bölge toplantısı için geldiği Kayseri’de önemli açıklamada bulundu.

Genel Müdür Şevket Ertemle birlikte katıldığı toplantı öncesinde konuşan İbrahim Taşel, Final Eğitim Kurumlarının ticari kaygıyı ön planda tutan, şirket mantığıyla hareket eden bir kurum olmadığını hatırlatarak, “Final, Türkiye’nin 1980 yılında kurulmuş belli bir çizgisi olan ve bu çizgisinden asla taviz vermeyen eğitim kurumudur. Bu sene 38. yılımıza giriyoruz. Kurulduğumuz gündeki ilkelerimizi uygulayarak devam ediyoruz. Final, ticari kaygıyı ön planda tutan ya da sadece şirket mantığıyla hareket eden bir kurum değildir. Önceliğimiz Türkiye’deki çocuklarımızın, gençlerimizin iyi bir eğitim alması ve ülkesine milletine faydalı insanlar olması.Sık sık müfredatın ve sistemin değiştirilmesi aslında doğal bir durum. Her alanda çok ciddi değişmeler oluyorsa eğitim alanında da değişmeler ve gelişmeler olacaktır. Kullandığınız bir cep telefonu dahi eski ve yetersiz kalıyorsa eğitim sistemini de gözden geçirmek gerekir.Final olarak, dünya genelinde yaptığımız araştırmalara göre eğitimde en son kullanılan yöntemleri transfer ediyoruz. Onları milli bir yapı içerisine büründürüyoruz. Anaokulundaki çocuklara yaklaşım sisteminden tutun da kodlama eğitimine, yabancı dil öğretme biçimlerine ve spor sanat etkinliklerine kadar yansıyor.Final, üniversiteye hazırlıkta ve hayata hazırlıkta iddialı bir kurumdur” şeklinde konuştu.

“Altı yaştan önceki eğitim çok önemli.”

Türkiye’de okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi gerektiğini de hatırlatan Taşel şunları söyledi:

“Okul öncesi, çocuğun beyin haritasının ve kişiliğinin şekillendiği yıllar olduğu için, eğitimde çok önemli. İlk 3-4 yıl ve bunu takip eden yıllarda da gittikçe azalarak devam ediyor. Dolayısıyla çocukta altı yaştan önceki eğitim çok önemli. Hem duygu ve davranış eğitiminin hem de bilimsel ön hazırlığın bu yaşlarda ortaya çıktığını düşünüyorum.

Bu nedenle okul öncesi eğitim Türkiye’de mutlaka zorunlu hale getirilmeli” dedi.

Final Eğitim Kurumlarının hedeflerinden de söz eden Taşel; “Hem akademik başarısı olan hem yabancı dil başarısı olan hem de kök değerlerini iyi öğrenmiş bu ülkenin bir vatandaşı olarak huzur içerisinde yaşamaya odaklanmış ve aynı zamanda da yetenekleri keşfedilmiş bireyler yetiştirmek hedefimizdir.”

Final Eğitim Kurumlarının Kayseri’de de çok güçlü olduğunun altını çizen Taşel” Kayseri’de bir Kolejimiz daha açıldı. Kayseri’de eğitimin her alanında varız. Sınava hazırlanmak isteyen, kursa gitmek isteyen öğrencilerin de gitmek isteyeceği kurumlarımız var. Aynı zamanda anaokulunda okumak isteyen çocuklarımızın da gideceği eğitim kurumlarımız var. Kayseri’den Türkiye dereceleri çıkardık. Bundan sonraki süreçte de aynı başarıyı göstereceklerine inanıyorum. Kayseri’deki arkadaşlarımız buraya gelmeden önce de Final’de çalışan arkadaşlarımız olduğu için hepsini çok yakından tanıyoruz ve güveniyoruz. Bu yıl bu kurumlarımıza bir de üst kurum ekledik. Girne’de Uluslararası Final Üniversitesi kurduk. Mezun olan öğrencilerimize kendi üniversitemizde eğitim verme imkanımız olacak” ifadesini kullandı.

Kayseri Final Okulları Konferans Salonunda İbrahim Taşel, Şevket Ertem ve Mehmet Karataş başkanlığında yapılan toplantıya Kayseri Final Okulları ve Niğde Final Okulları yöneticileri ile öğretmenleri katıldı.

İHA

