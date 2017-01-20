Özer’den Başhekim Doğru’ya ‘teşekkür’ ziyareti Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Kayseri’de gerçekleştirilen hain bombalı terör saldırısında yaralılara verilen başarılı sağlık hizmetlerinden dolayı ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru’ya ‘Teşekkür Belgesi’ takdim etti.



17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri’de gerçekleştirilen hain bombalı terör saldırısında yaralı askerlere anında ve özverili müdahaleden dolayı Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastaneleri’ne övgüler sürüyor.





ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Kudret Doğru’yu makamında ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer, Kayseri’de gerçekleştirilen hain bombalı terör saldırısında yaralılara verilen başarılı sağlık hizmetlerinden dolayı Başhekim Doğru’ya ‘Teşekkür Belgesi’ takdim etti.



Hain saldırının yaşandığı gün yaralılara müdahale için hastanelerinde görev yapan öğretim üyesi, uzman ve asistan doktor, hemşire ve tüm sağlık personelin çağrılmadan görev için hastaneye akın ettiğini söyleyen Başhekim Doğru, “Başta acil olmak üzere tüm servislerimizde çalışan sağlık personelimiz özveri ve fedakârca çalıştılar. Yaralılara en iyi şekilde müdahale ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Öte yandan hain saldırının yaşandığı gün kan bağışı için hastanelere akın eden ve daha sonra hastanede tedavi gören yaralı askerlerimizin yakınlarına yardım için seferberliğe girişen tüm Kayseri halkına da ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kurum Haberi

