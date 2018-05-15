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Pakistan’da finaldeler

Çekimleri Kayseri'de yapılan ve yabancı öğrencilerin rol aldığı film Pakistan Uluslararası Film Festivali'nde finale, İtalya Torino San Moura Film Festivali'nde yarı finale, Irak Fecr Film Festivali'nde ise 2'nci etaba kaldı.

Pakistan’da finaldeler
Kayseri'de yabancı öğrencilerin rol aldığı "Bab" isimli kısa film, Pakistan Uluslararası Film Festivali'nde finale, İtalya Torino San Moura Film Festivali'nde yarı finale, Irak Fecr Film Festivali'nde ise 2'nci etaba kalma başarısı gösterdi.
Medeniyetin Burçları Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi'nde eğitimlerine devam eden Türkiye burslusu öğrenciler tarafından çekimleri Kayseri'de yapılan film, üç film festivalinden davetiye aldı.
Pakistan Uluslararası Film Festivali'nde finale, İtalya Torino San Moura Film Festivali'nde yarı finale, Irak Fecr Film Festivali'nde 2'nci etaba kalan filmin yapımcılığını Ali Dursun, yönetmenliğini ise Fatih Bar yaptı.
Kısa filmde, Çad, Etiyopya, Gana, Liberya, Mozambik gibi ülkelerden yaklaşık 15 kişi rol aldı.
Filmde bir rüya peşinde giden çocuğun yaşadıkları anlatılıyor.
AA
 
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