PARAŞÜTLE EVLİLİK TEKLİFİ

2012 yılında üniversite eğitimi için Kayseri'ye gelen Ömer Daşkın adlı genç aynı okuldan mezun olduğu kız arkadaşı Maide Varkara'ya yamaç paraşütüyle sürpriz bir evlilik teklifi yapmak istedi. Arkadaşları ile gerekli hazırlıkları tamamlayan Daşkın yamaç paraşütü pilotu Sabri Kavuncu ile birlikte Ali Dağı'ndan uçuşu gerçekleştirdi. Her şeyden habersiz olan ve arkadaşlarıyla beraber paraşüt uçuşu seyretmeye gelen Maide Varkara büyük sürprizle karşılaştı. Gökyüzünde “Maide benimle evlenir misin?” yazılı pankartı gören Varkara kısa süreli şok yaşadı. Havada kız arkadaşı ile telefonda görüşen Daşkın evlilik teklifini sesli olarak da dile getirdi. Talas paraşüt pistine inen damat adayı diz çöküp kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı. Varkara’nın “Evet” cevabı üzerine konfetiler patlatılarak arkadaşları tarafından kutlama yapıldı.









Heyecanlı bir iniş olduğunu dile getiren Daşkın "Farklı olması için çok uğraştık. Arkadaşlarımla beraber günlerdir bu sürpriz için hazırlandık.





Bu mutlu günümüzde yanımızda oldukları için onlara da çok teşekkür ediyorum. Evlilik niyetiyle yola çıktık.





Allah tamamına erdirmeyi nasip etsin" dedi. Genç çift önümüzdeki günlerde ailelerinin de destekleri ile evliliklerinin temelini atmaya hazırlanıyor.

Haber/Fotoğraf: Tunahan Kaya

