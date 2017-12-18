“Pati Kareler” sokak hayvanlarına umut oldu

Kayseri’de profesyonel fotoğrafçılık yapan Deniz Yılmaz Yakut Sokak hayvanları ve barınaktaki hayvanlar için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Sosyal medyada hayvan severler tarafından yoğun şekilde paylaşılan “mamalar sizden fotoğraflar bizden” sloganıyla ortaya çıkan projenin adı “Pati Kareler“…

2017’nin Temmuz ayında başlatılan proje yoğun ilgi görünce diğer fotoğrafçı arkadaşlarından da destek alan Yakut, projenin sosyal medyada #patikareler tagi ile her gün çok sayıda kişiye ulaştığını söyledi.











“Yeni projeler için yetkililerle görüşüyoruz”

Profesyonel fotoğraf çekimlerini tamamen sokak ve barınak hayvanlarına mama alınması karşılığında gerçekleştirdiğini, hatta bazı hayvan sever kişilerin fotoğraf çekimi yaptırmadan mama bağışında bulunduğunu belirten Yakut, proje hakkında şunları söyledi;

“Profesyonel olarak düğün fotoğrafçılığa yapıyorum. Bazen kişisel fotoğraf çekimleri ve portre çekimleri geliyordu. İş yoğunluğu nedeniyle birçoğunu geri çeviriyordum. Birkaç kişisel çekim yaptım ve ücret almadım. Onlarda bana bir hediye ya da bir şey karşılığında olmasını teklif ettiler. Bende sokağımda beslediğim kedilerim için mama talep ettim. Sonrasında birkaç kişi daha böyle bir teklifle geldi. Baktım güzel bir ilgi var ve sokaktaki hayvan dostlarımız için çok güzel bir etkinlik oluyor. Ben de devam ettirdim. Gelen güzel tepkiler beni bu projeye yöneltti. Özellikle sosyal medyada duyurmamızla gelen fotoğraf çekimlerine ve hediye edilen mamalara yetişemez oldum. Birkaç profesyonel fotoğrafçı arkadaşımdan destek aldım. Hep birlikte fotoğraf çekimlerimizi yapıyor ve mamalarımızı minik dostlarımıza veriyoruz. Birçok kişi fotoğraf çekimi olmadan mama yardımlarıyla projemizi destekliyorlar. İleri vadede ise Kayseri’nin birçok yoğun cadde ve sokağında stantlar kurarak anlık fotoğraflar çekip çerçeveli bir şekilde insanlara mama karşılığında vermeyi planlıyoruz. Bu konuda Talas Belediyesi ve Bünyan Belediyesi yetkilileri, Erciyes Üniversitesi, UFAT ve birkaç hayvansever dernek ile olumlu görüşmeler yaptık yakın zamanda bu etkinliği de hayata geçirmeyi planlıyoruz.”

“Pati Kareler” projesine destek olmak isteyen kişiler, instagram üzerinden @siyahbeyazbiradam ve @patikareler hesabından Deniz Yakut’a ulaşabilir.

(Haber: Tuba Köksal)