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Pembe otobüs tweet'ine müthiş kapak

Takipçisi Elif Şafak'a kitaplarıyla karşılık verdi

Pembe otobüs tweet'ine müthiş kapak

Türkiye'de kadınlara karşı uygulanan gelişmeleri eleştiren Şafak'a takipçisinin verdiği cevap tam yerine oturdu.


   
Takipçisi Elif Şafak'a kitaplarıyla karşılık verdi

Son olarak "Karalanmaktan, alay, nefret ve stigma konusu olmaktan çok korktuğum için hiçbir zaman kendimin biseksüel olduğumu kamuya açık alanda konuşma cesaretini göstermediğimin farkına vardım." açıklamasıyla gündem olan Yazar Elif Şafak'ın attığı tweete takipçisi onun kitaplarıyla müthiş bir cevap verdi.

"AKLIMIZLA DALGA GEÇME"

Şafak'ın attığı "Kadınlarını pembe otobüslere ayıran, döven,öldüren ya da koruyamayan...kız çocuklarını gelin veren, oğlan çocuklarına 'erkeksin ağlama' diye baskı kuran,ahlakı hep ama hep yanlış yerlerde arayan, müftülere nikah yetkisi veren bir sistem değil; eşitlik, eşitlik, eşitlik istiyoruz." tweetine bir KarmaNirvami adlı takipçisi "Aynı romanı kadına pembe, erkeğe gri kapakla sunan bir edebiyat tüccarısın. Bunlar senin düşüncelerin olamaz. Aklımızla dalga geçme." karşılık verdi.

Takipçisi Elif Şafak'a kitaplarıyla karşılık verdi


Takipçisi Elif Şafak'a kitaplarıyla karşılık verdi
(Enson haber.com)
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