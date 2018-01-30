Pırlantanın Adresi Lizay Pırlanta

Pırlanta, çok eski yıllardan günümüze kadar kadınlar tarafından kullanılmıştır. Tektaş yüzükler ise son dönemlerde hemen hemen evli ya da nişanlı olan her kadının parmağında bulunmaktadır.

30 Ocak 2018 Salı 11:59