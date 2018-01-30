Pırlantanın Adresi Lizay Pırlanta

Pırlanta, çok eski yıllardan günümüze kadar kadınlar tarafından kullanılmıştır. Tektaş yüzükler ise son dönemlerde hemen hemen evli ya da nişanlı olan her kadının parmağında bulunmaktadır. Bir hayal olan ve şarkılarda bile adı geçen tektaş pırlantalarda pek çok seçenek Lizay Pırlanta'da yerini almaktadır. Özellikle beş taş yüzük seçenekleri oldukça fazladır. Taşını fazla isteyen kadınlar 5 taş yüzük seçeneklerinden yararlanabilirken, daha özel ve sade olmasını isteyenler ise tek taş modellerinden birini tercih edebilmektedir.
Ayrıcalıklar
Her cebe, her bütçeye uygun olabilmesi için bu yüzüklerin altın modelleri de bulunmaktadır. Böylelikle yüksek fiyatlardan ürün satın alamayan kişiler altın modellerden seçim yapabilmektedir. % 50 indirim fırsatlarının devam ettiği Lizay Pırlanta'da, pırlanta seçenekleri kadar tek taş yüzük seçenekleri de oldukça fazladır. Aynalı beştaş, pırlanta tektaş, aynasız beş taş ve daha pek çok model için de % 50 indirimli fırsatlar sunulmaktadır. 250 TL'den başlayıp 50.000 TL'ye kadar değişiklik gösteren ürün seçenekleri için de pek çok ödeme türü bulunmaktadır.
Her zaman müşterilerinin memnuniyetini düşünen Lizay Pırlanta, bu konuda da büyük avantajlar sağlamıştır. Altın ve pırlanta tek taş yüzüklerden istenilen seçim yapılabilirken, pırlanta yüzüklerden de tercih edilen karat seçimi gerçekleştirilebilmektedir. 0.03 karattan başlayarak 1 karata hatta daha fazlasına kadar pek çok pırlanta seçeneği de Lizay Pırlanta'da yerini almaktadır.
Ayrıcalıklar
Her cebe, her bütçeye uygun olabilmesi için bu yüzüklerin altın modelleri de bulunmaktadır. Böylelikle yüksek fiyatlardan ürün satın alamayan kişiler altın modellerden seçim yapabilmektedir. % 50 indirim fırsatlarının devam ettiği Lizay Pırlanta'da, pırlanta seçenekleri kadar tek taş yüzük seçenekleri de oldukça fazladır. Aynalı beştaş, pırlanta tektaş, aynasız beş taş ve daha pek çok model için de % 50 indirimli fırsatlar sunulmaktadır. 250 TL'den başlayıp 50.000 TL'ye kadar değişiklik gösteren ürün seçenekleri için de pek çok ödeme türü bulunmaktadır.
Her zaman müşterilerinin memnuniyetini düşünen Lizay Pırlanta, bu konuda da büyük avantajlar sağlamıştır. Altın ve pırlanta tek taş yüzüklerden istenilen seçim yapılabilirken, pırlanta yüzüklerden de tercih edilen karat seçimi gerçekleştirilebilmektedir. 0.03 karattan başlayarak 1 karata hatta daha fazlasına kadar pek çok pırlanta seçeneği de Lizay Pırlanta'da yerini almaktadır.