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Pizza, Çınar’da yenir

Çınar Pide Dünyası, vatandaşlara odun ateşinde pişmiş birbirinden eşsiz ve lezzetli 19 çeşit pizza sunuyor.

Pizza, Çınar’da yenir
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Odun ateşinde 19 çeşit eşsiz lezzet
Talas Bahçelievler’de 2 yıl önce hizmet vermeye başlayan Çınar Pide Dünyası, mutfağına özellikle öğrencilerin vazgeçilmezi olan pizzayı da dahil ederek menüsünü bir hayli zenginleştirdi.



Birbirinden lezzetli kıymalı, peynirli, kuşbaşılı, ıspanaklı, yumurtalı pide, yağlı, tahinli, kete, poğaça, simit ve katmerleri vatandaşların hizmetine sunmanın gururunu yaşayan Çınar Pide, gençlerin son dönemlerde çokça tercih ettiği pizzayı da mutfağına katarak ayrı bir hizmet sunuyor.



İtalyan usulü 19 çeşit pizzayı tamamen hijyenik ortamlarda, taş fırında odun ateşinde hazırlayarak müşterilerine sunan Çınar Pide kısa sürede Talas ve civar bölgelerde aranan mekan haline geldi.



Murat Kösehan ve Abdullah Kaplan’ın işletmeciliğini yaptığı Çınar Pide birbirinden cazip fiyatlarla müşterilerini beklerken, kına, düğün, nişan gibi özel günlerde sipariş de alıyor.
Çınar Pide Dünyası Talas Bahçelievler Mah. Bahçelievler Cad. Saraç Konağı No: 29/49 adresinde sizi eşsiz lezzetleri tatmaya bekliyor.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
 
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