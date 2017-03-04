Polen mevsimi geliyor, alerjisi olanlar dikkat!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Giresun Özel Ada Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ali Kayıkçıoğlu, "Bahar aylarında, Mart, Nisan ve Mayıs'ta polenler havaya yayılır ve baharın geldiğini bizlere müjdeler. Ancak polene karşı hassasiyeti olan kişilerde, polenlerin havaya yayılmasıyla birlikte burun kaşınması, hapşırma, nezle, burun tıkanması, gözlerde sulanma, kaşınma gibi alerjik nezle, göz alerjisi belirtilerini yaşarlar. Bu belirtilerin görülmesine Bahar Alerjisi denilmektedir. Bahsettiğimiz belirtilerin yanında bahar aylarında ayrıca, sık sık öksürük, nefes sıkışması gibi astım belirtileri de görülebilmektedir. Çocuklarda ise genellikle alerjik nezle, astımla birlikte görülür” dedi.

Bahar alerjisi ile polen alerjisinin belirtilerinin aynı olduğunu ifade eden Kayıkçıoğlu, “Bahar Alerjisi ile Polen Alerjisi arasında ne fark var? Hiç bir fark yoktur. Bahar aylarının gelmesiyle ortalıkta dolaşan polenler ortaya çıkıyor. Polenlere hassasiyeti olan kişilerde ise bazı belirtiler görülüyor. Buna Bahar Alerjisi diyoruz. Polenlerden kaynaklandığı için Polen Alerjisi olarak da biliniyor. Bahar aylarında görülen bu alerjilerin daha sık görülen belirtileri ise; sık nezle, burun tıkanması, peş peşe hapşırma, burunda kaşınma, damakta kaşıntı, kulakta kaşıntı, sık burun kanaması gibi alerjik nezle belirtileri, gözlerde sulanma, kaşınma gibi göz alerjisi belirtileri, sık öksürük, nefes sıkışması gibi astım kendini gösterir. Bu belirtiler özellikle bahar aylarında oluyorsa bahar alerjisi mutlaka akla gelmelidir” diye konuştu.

Kayıkçıoğlu, bahar alerjisi olan çocuklar da ise kokulara karşı çok hassasiyet oluştuğuna dikkat çekerek "Bahar alerjisi gözde, burunda ve akciğerde hasarlar oluşturmaktadır. Bu nedenle burun, göz ve akciğerler aşırı hassastır. Kokulara da aşırı hassas olurlar. Bahar alerjisi olan çocuklar kokulara aşırı hassas oldukları için çamaşırların parfümsüz deterjanla yıkanması ve ev temizliğinde kokusuz ürünlerin kullanılması önemlidir” şeklinde konuştu.

Bahar alerjisinin hızlıca etkilediği çocuklarda derslere konsantre bozukluğu gibi durumlara yol açtığını ifade eden Kayıkçıoğlu şöyle devam etti:

“Alakası yok gibi görünse de bahar alerjisi okul başarısını da etkiler. Bahar alerjisi olan çocukların genellikle burunları tıkalı olduğu için uyku kaliteleri de bozulur. İyi bir uyku alamayan çocuklar ise gün boyu kendilerini yorgun ve halsiz hisseder. Bu da okul başarısını ciddi bir şekilde etkilemektedir. Çocuğunuzda bahar alerjisi belirtileri ya da alerjik hastalık belirtileri gördüğünüzde bir çocuk alerji uzmanına gitmeli. Bölgede çocuk alerji uzmanı yoksa bu durumda çocuk uzman hekimlerine gitmeli.”

İHA

